لليوم الثاني: مشجعو فريق مكابي تل أبيب يتعرضون لاعتداءات عنيفة في أمستردام

أفادت تقارير في شبكات التواصل الاجتماعي أن هولنديين من أصول عربية قاموا الليلة بمهاجمة إسرائيليين من مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم وصلوا لحضور المباراة أمام "اياكس" في أمستردام في هولندا، ووقعت الأحداث بعد انتهاء المباراة. وفي توثيقات الفيديو من المدينة يظهر مهاجمة الإسرائيليين بعنف، بالضرب وحتى بمحاولة الدهس. في غضون ذلك أقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية غرفة طوارئ لمساعدة الإسرائيليين.

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هذا وألقى مثيرو الشغب الكراسي ودمروا ممتلكات. من جانبها حاولت الشرطة الهولندية حماية الإسرائيليين ونقلتهم إلى الفنادق، كما أن الأوضاع كانت متوترة قبل المباراة..

ويشار إلى أن مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خطط اقامتها قرب الملعب الذي جرت فيه المباراة، لكنها نقلت الى مكان آخر بعد طلب من رئيس البلدية لتجنب وقوع توترات. واعتقلت الشرطة حتى الآن 20 مشتبها.

هذا وأجرى كل من وزير الخارجية غدعون ساعر ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نقاشا حول الأحداث في أمستردام مع مشجعي مكابي تل أبيب. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية :"نقوم بمعالجة الوضع المرتبط بالحوادث الخطيرة مع المسؤولين في هولندا". وطلب ساعر من كل إسرائيلي أو يهودي يتواجد حاليا في ضائقة التوجه لطلب المساعدة من غرفة الطوارئ التي أقامتها وزارة الخارجية الإسرائيلية.

كما ذكر بيان ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو أمر بإرسال طائرتين للمساعدة بإنقاذ المواطنين.