تقديم لائحة اتهام ضد المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني بسبب ساركوزي

استدعيت زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، عارضة الأزياء والمغنية كارلا بروني، إلى المحكمة اليوم (الثلاثاء) لجلسة استماع من أجل تقديم لائحة اتهام ضدها في قضية تمويل حملة ساركوزي الانتخابية عام 2017. ويشار الى أن الشرطة تشتبه في أن الرئيس الفرنسي السابق تلقى تمويلاً من رئيس الوزراء الليبي السابق معمر القذافي.

وبحسب قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية، فإن زوجة الرئيس السابق مشتبه بها في جرائم عرقلة التحقيق و"الارتباط الإجرامي بهدف ارتكاب جرائم احتيال"، فضلا عن "رشوة موظفين عموميين أجانب". ووفقاً للتقارير، فإنها قد توافق على الوقوف كشاهدة دولة في المحاكمة - رغم أن هذا غير مرجح.

ويشار الى أنه في آذار/مارس 2021، أدين ساركوزي بمحاولة رشوة قاض، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وسنتين مع وقف التنفيذ. وبعد ستة أشهر، أدين مرة أخرى - هذه المرة بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية بشكل غير قانوني في عام 2012، وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

كما اتُهم بتلقي تمويل غير قانوني من ليبيا - من قبل القذافي . وأطلقت وسائل الإعلام على هذه القضية اسم "قضية حقائب النقود". وبهذا يكون ساركوزي قد انتهك القانون الذي يحظر تمويل الحملات السياسية.

بروني - إلى جانب أحد عشر متهماً آخرين - متهمون بمحاولة المساعدة في "تطهير" ساركوزي من "قضية حقيبة المال" - التي كان من المفترض أن يحاكم بسببها في كانون الثاني/يناير 2025. وكان الغرض من العملية جعل الفرنسي اللبناني - رجل الأعمال الدرزي زياد تقي الدين يتراجع عن اتهاماته لساركوزي - أولاً في وسائل الإعلام (في مقابلة مع باريس ماتش وفي رسالة فيديو بثتها قناة BFMTV) ثم مع كاتب العدل المكلف بإرسال وثيقة رسمية إلى النظام القضائي الفرنسي. كان من المفترض أن يحصل زياد تقي الدين على مبلغ مالي مقابل إلغائه اتهاماته - ما يزيد قليلاً عن 600 ألف يورو.

بالإضافة إلى بروني، فمن بين عشرات الأشخاص الذين شاركوا في محاولة تطهير اسمه - التي أطلق عليها المشتبه بهم "لإنقاذ ساركو" - هناك أيضًا ميمي مارساند، صحافية المشاهير الكبيرة في فرنسا، والمقربة جدًا من كارلا بروني. وهكذا استجوبت الشرطة السيدة الأولى السابقة ووجدت عدة أدلة على مشاركتها في العملية مع ميمي مارشان لمحاولة "إنقاذ ساركو". وذكرت قناة BFMTV أيضًا أن المحققين وجدوا أن بروني حذفت جميع الرسائل التي تلقتها من مارساند من هاتفها.