إصابة وزير صربي بسكتة دماغية خلال بث مباشر

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أُصيب وزير في الحكومة الصربية، دراغو غليتش، البالغ من العمر 52 عامًا، بسكتة دماغية أثناء مقابلة مباشرة في برنامج تلفزيوني صباحي محلي. وقعت الحادثة يوم الثلاثاء عندما نُقل غليتش إلى المستشفى فاقدًا للوعي بعد أن بدأ يتلعثم خلال مقابلة روتينية، مما أدى إلى توقف البرنامج.

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أكدت وزارة الصحة أن وزير الاستثمارات العامة الصربي خضع لاحقًا لعملية جراحية طارئة. ومع ذلك، لا يزال الأطباء يعتقدون أن حالته لا تزال حرجة، وستكون الساعات الـ 48 إلى 72 القادمة حاسمة في تحديد مدى الضرر الذي لحق بدماغه.

وأكد وزير الصحة زلاتيبور لونشار أن غليتش أصيب بسكتة دماغية ولا يزال في حالة حرجة. كما نشر الرئيس ألكسندر فوسيتش رسالة دعم على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "دركو، ابقَ قويًا. لا استسلام".