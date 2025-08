إصابة وزير صربي بسكتة دماغية خلال بث مباشر

أُصيب وزير في الحكومة الصربية، دراغو غليتش، البالغ من العمر 52 عامًا، بسكتة دماغية أثناء مقابلة مباشرة في برنامج تلفزيوني صباحي محلي. وقعت الحادثة يوم الثلاثاء عندما نُقل غليتش إلى المستشفى فاقدًا للوعي بعد أن بدأ يتلعثم خلال مقابلة روتينية، مما أدى إلى توقف البرنامج.

