تقرير: السلطات تحقق بتشويش مسيرات غامضة نشاط المطارات في الدنمارك والنرويج

إغلق مطار كوبنهاغن أمس (الإثنين) لمدة تقارب أربع ساعات بسبب رصد طائرات مسيرة في المنطقة، وتوقفت جميع الإقلاع والهبوط. كذلك مطار أوسلو في النرويج اضطر لإغلاق المجال الجوي لمدة ثلاث ساعات تقريبًا نتيجة بلاغ مشابه - وافتُتح المطاران مجددًا هذا الصباح.

Camille BAS-WOHLERT / AFPTV / AFP

خلال التعطيل في كوبنهاغن الذي بدأ في الساعة 20:26 (بالتوقيت المحلي)، تم تحويل حوالي 50 رحلة جوية إلى مطارات بديلة. أفادت الشرطة المحلية أنه تم رصد طائرتين أو ثلاث طائرات دون طيار كبيرة بالقرب من المطار، لكنها اختفت دون أن يتم العثور عليها. وقال نائب مفوض الشرطة ياكوب هانسن: "فتحنا تحقيقًا مكثفًا لتحديد مصدر الطائرات دون طيار وطبيعتها".

أيضًا في النرويج، أُغلق المجال الجوي في أوسلو بعد منتصف الليل بقليل وأُعيد فتحه في الساعة 03:22 فجرًا. تم تحويل جميع الرحلات إلى مطارات أخرى. أعلنت السلطات في الدولتين أنها ستتعاون للتحقق مما إذا كان هناك ارتباط بين الحادثتين.

هذا وحذروا في كوبنهاغن من أنه حتى بعد فتح المطار، من المتوقع استمرار التأخيرات وإلغاء الرحلات الجوية.

الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها مطارات في أوروبا في الأيام الأخيرة: في الأسبوع الماضي، هجوم إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرة التي وفرتها شركة كولينز إيروسبيس، مما أدى إلى تعطيل العمل في مطار هيثرو في لندن وفي مطارات أخرى في برلين وبروكسل.

في عام 2018، تسببت مشاهدات مماثلة لطائرات بدون طيار في مطار غاتويك بلندن في اضطرابات خطيرة وأوقفت مئات الرحلات خلال موسم العطلات.