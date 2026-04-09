أسطول الظل الروسي يتحدى بريطانيا: مرور آمن رغم التهديدات

أرسلت روسيا سفينة حربية لمرافقة ناقلات نفط خاضعة للعقوبات أثناء عبورها القناة الإنجليزية (المانش)، في خطوة اعتُبرت اختبارًا مباشرًا لمدى قدرة بريطانيا على تطبيق إجراءاتها ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.

ووفق تقارير إعلامية، رافقت الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" ناقلتين نفطيتين أثناء مرورهما قرب السواحل البريطانية، فيما اكتفت البحرية الملكية بمتابعة التحرك دون اتخاذ إجراءات لاعتراض السفن.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل مع السفن التي تنتهك العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية، بهدف تقليص مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا.

ورغم هذه التهديدات، لم تُسجل حتى الآن أي عملية احتجاز لسفن روسية في المياه البريطانية، في وقت تشير فيه تقديرات إلى مرور مئات السفن المرتبطة بـ"أسطول الظل" عبر المنطقة منذ بداية العام.

وأثار الحادث انتقادات داخلية في بريطانيا، حيث يرى مراقبون أن عدم التحرك العملي يضعف مصداقية التهديدات الحكومية، ويعكس تحديات تتعلق بالقدرات اللوجستية والعسكرية في مراقبة حركة الملاحة وفرض العقوبات.

في المقابل، سبق أن اتخذت دول غربية أخرى إجراءات أكثر صرامة، من بينها اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بروسيا، ما يعكس تباينًا في آليات تطبيق العقوبات بين الحلفاء.

ويُنظر إلى "أسطول الظل" كأحد أبرز أدوات موسكو للالتفاف على القيود الغربية، إذ يضم مئات السفن التي تعمل بطرق معقدة لنقل النفط، بما في ذلك تغيير الأعلام والمسارات، ما يصعّب تعقبها وفرض القيود عليها.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متزايد بين روسيا والدول الغربية، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.