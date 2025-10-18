قائمة المدن الأخطر للعيش بها في اوروبا ستفاجئكم

كشف مسح جديد صادر عن منصة البيانات العالمية Numbeo عن المدن الأوروبية التي يشعر سكانها بأنها الأقل أمانًا للعيش، بناءً على "مؤشر الجريمة" الذي يقيس تصورات وآراء السكان أنفسهم حول مستوى الأمن في مدنهم، وليس على بيانات الجريمة الرسمية.

النتائج تُظهر بوضوح فجوة كبيرة بين الإحصاءات الرسمية والشعور الشعبي بالأمان في عدة دول أوروبية.

بريطانيا تتصدر القائمة

مدينة برادفورد (Bradford) البريطانية جاءت في المركز الأول كـ"أخطر مدينة في أوروبا"، بمؤشر جريمة بلغ 67.1 – الأعلى في القارة.

كما شملت المراتب الخمس الأولى ثلاث مدن بريطانية أخرى هي كوفنتري، وبرمنغهام، ومانشستر، مما يعكس اتجاهاً مقلقاً في المملكة المتحدة.

ويعزو الخبراء ذلك إلى الارتفاع المستمر في جرائم الطعن بالسكاكين، إذ سُجّل عام 2024 أكثر من 50,500 حادث تهديد أو اعتداء بالسكاكين في إنجلترا وويلز – زيادة حادة مقارنة بعام 2011.

فرنسا: سبع مدن ضمن "العشر الأخطر"

احتلت فرنسا مركزاً بارزاً في التقرير، إذ ضمّت القائمة سبع مدن فرنسية بين العشر الأخطر في أوروبا:

مرسيليا، غرونوبل، مونبلييه، نانت، باريس، ليون، ونيس.

وتعكس هذه النتيجة مشاكل اجتماعية واقتصادية عميقة، منها ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد التفاوت الاجتماعي، وانتشار العنف في بعض الأحياء المهمشة.

مرسيليا، التي كانت يوماً ميناءً أوروبياً مزدهراً، ما زالت تعاني من الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، فيما تشهد باريس جرائم سرقة ونشل خاصة في المناطق السياحية، ما يزيد من شعور السكان والزوار بعدم الأمان.

اليونان: تحديات في أثينا وسالونيك

أما في اليونان، فجاءت أثينا في المركز الـ16 وسالونيك في المركز الـ23، مع مؤشرات جريمة بلغت 55.3 و52.5 على التوالي، ما يعكس استمرار المخاوف الأمنية والاقتصادية في البلاد.

كيف يُقاس المؤشر؟

يتراوح مؤشر الجريمة في Numbeo من 0 إلى 100، حيث يشير الرقم الأعلى إلى شعور أكبر بعدم الأمان.

ويقسم المؤشر إلى خمس درجات:

جريمة منخفضة جداً: 0–20

جريمة منخفضة: 20.1–40

جريمة متوسطة: 40.1–60

جريمة مرتفعة: 60.1–80

جريمة مرتفعة جداً: أكثر من 80

ورغم أن هذه البيانات لا تمثل الإحصاءات الجنائية الرسمية، إلا أنها تعكس مشاعر السكان الحقيقية، التي تؤثر بدورها على سمعة المدن، ثقة المواطنين، وحركة السياحة والاستثمار.

المدن الأوروبية "الأخطر" حسب الترتيب:

1. برادفورد – بريطانيا

2. مرسيليا – فرنسا

3. كوفنتري – بريطانيا

4.برمنغهام – بريطانيا

5. نابولي – إيطاليا

6. غرونوبل – فرنسا

7. مونبلييه – فرنسا

8. لياج – بلجيكا

9. نانت – فرنسا

10.اريس – فرنسا

11. ليون – فرنسا

12. مانشستر – بريطانيا

13. نيس – فرنسا

14. مالمو – السويد

15.لندن – بريطانيا