لأول مرة - امرأة سوداء تقود حزب المحافظين البريطاني

انتخبت كيمي بيدنوك، اليوم (السبت)، لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا، بعد تغلبها على روبرت جينريك في الجولة الأخيرة من التصويت.

ولدت بيدنوك في نيجيريا، وهي أول امرأة سوداء ترأس حزبًا سياسيًا كبيرًا في بريطانيا. وهي تحل محل ريشي سوناك، الذي قاد المحافظين إلى أسوأ هزيمة لهم على الإطلاق في انتخابات يوليو/تموز.

خلال حملتها الانتخابية، وعدت بيدنوك بإعادة المحافظين إلى "المبادئ الأساسية الأولى" وإطلاق سلسلة من المراجعات في الأشهر المقبلة لتشكيل برنامج سياسي جديد.

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وهي أيضًا سادس زعيمة محافظة في أقل من ثماني سنوات ونصف ــ وبالتالي تواجه التحدي المتمثل في توحيد حزب منقسم.

وفي خطاب النصر، قالت بيدنوك لأصدقائها إن "حان الوقت لقول الحقيقة" و"البدء في العمل". وقالت أيضًا إن "مسؤوليتها الأولى" كزعيمة المحافظين الجديدة "هي المطالبة بمحاسبة حكومة حزب العمال".