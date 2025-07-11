ألبانيا تكرم قبطان سفينة ألباني أنقذ إسرائيليين وبعدها غرق وقضى نحبه

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منحت ألبانيا أمس (الخميس) لقب "قديس الوطن" إلى أرفان أنامالي - قبطان قارب سياحي غرق أثناء إنقاذ إسرائيليين اثنين دخلا بحيرة للسباحة في مدينة شكودر.

أنامالي، قبطان قارب سياحي، يبلغ من العمر 51 عامًا، رصد السبّاحين اللذين كانا في خطر بسبب تيارات البحيرة. حالما رآهما، قفز في الماء لمساعدتهما. نجح في سحب الإسرائيليين إلى أقرب قارب وأنقذ حياتهما، ثم اختفى في الماء.

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يُعتقد أن أنامالي، بسبب الإرهاق، عانى من مضاعفات صحية في الماء وغرق. بعد حوالي 48 ساعة من البحث، عُثر على جثته. كان أنامالي أبًا لطفلين صغيرين، وعُيّن قبل حوالي عام قبطانا للقوارب السياحية في المدينة.

رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، منحه لقب "شهيد"، قديس مسيحي. كتب راما "ارقد بسلام، أيها الشهيد من أجل الوطن. نحن نكرم بأعلى تقدير للجمهورية الكابتن أربان أنامالي، كابتن قارب السياح في شكودرا، الذي ضحى بحياته لإنقاذ حياة سائحين اثنين".