ألبانيا تكرم قبطان سفينة ألباني أنقذ إسرائيليين وبعدها غرق وقضى نحبه

منحت ألبانيا أمس (الخميس) لقب "قديس الوطن" إلى أرفان أنامالي - قبطان قارب سياحي غرق أثناء إنقاذ إسرائيليين اثنين دخلا بحيرة للسباحة في مدينة شكودر.

أنامالي، قبطان قارب سياحي، يبلغ من العمر 51 عامًا، رصد السبّاحين اللذين كانا في خطر بسبب تيارات البحيرة. حالما رآهما، قفز في الماء لمساعدتهما. نجح في سحب الإسرائيليين إلى أقرب قارب وأنقذ حياتهما، ثم اختفى في الماء.

