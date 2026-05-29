حادثة غير مألوفة في رومانيا. فقد تحطمت طائرة روسية مسيرة، شاركت في الهجوم على أوكرانيا، على مبنى سكني في شرق رومانيا ليلة أمس (بين الخميس والجمعة)، مما أسفر عن إصابة شخصين، وفقًا لما أفادت به جميع وكالات الأنباء في البلاد. وعقب الحادثة، أعلنت وزيرة الخارجية الرومانية، أوانا سيلفيا أشوي، استدعاء السفير الروسي في بوخارست للتحقيق في الأمر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الرومانية أنه "خلال الليل بين 28 و29 مايو، جددت الاتحاد الروسي هجماتها بواسطة الطائرات المسيّرة على أهداف مدنية وبُنى تحتية في أوكرانيا، بالقرب من الحدود النهرية مع رومانيا". يُشار إلى أن الطائرة المسيّرة أصابت سطح مبنى سكني في مدينة غالاتس، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وأضاف البيان أنه نتيجة إصابة الطائرة المسيّرة، اندلع حريق في شقة بالطابق العاشر من المبنى. ووفقًا للسلطات، تم علاج شخصين في المكان، وتم إجلاء 70 ساكنًا من الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا، العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، تشترك مع أوكرانيا بحدود يبلغ طولها 650 كيلومترًا. ووفقًا لوزارة الدفاع الرومانية، فقد اخترقت 28 مسيرة روسية المجال الجوي الروماني منذ أن بدأت روسيا في مهاجمة أوكرانيا.