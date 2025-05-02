"تهديد": وكالة الاستخبارات الألمانية ضد حزب البديل اليميني المتطرف

أعلنت وكالة الاستخبارات الألمانية اليوم (الجمعة) أن حزب البديل من أجل ألمانيا صنف كـ"كيان متطرف يهدد الديمقراطية". التصنيف الجديد سوف يسمح بمراقبة أفضل للحزب. وقد تم بالفعل تصنيف بعض فصائل حزب البديل لألمانيا، مثل قسم الشباب، على أنها متطرفة، في حين تم تصنيف الحزب ككل على أنه مشتبه به بالتطرف في عام 2021.

ومن المفترض أن يسهل هذا الوضع على السلطات استخدام الأساليب السرية لمراقبة الحزب، على سبيل المثال عن طريق تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات. إن تصنيف الحزب بأنه متطرف، فضلاً عن القيود المفروضة على توظيف أعضائه في الخدمة العامة، قد يضر بقدرته على استقطاب الموظفين.

علق وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت على التصنيف الجديد الذي أُطلق على خصومه السياسيين قائلاً: "أظهر حزب البديل من أجل ألمانيا جهودًا لتقويض النظام الديمقراطي الحر الأساسي. وتنعكس مواقفهم في تصريحات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين".

وفي انتخابات البرلمان الألماني (البوندستاغ) التي جرت في فبراير/شباط الماضي، جاء حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني. ورغم ذلك، قاطعت معظم الأحزاب مقاعدها الـ152 في مجلس النواب، وزعيمة الحزب أليس فيدال، بسبب جذورها النازية.

Soeren Stache/DPA via AP, Pool

خلال الحملة الانتخابية، حصل الحزب على دعم مفاجئ من الملياردير إيلون ماسك، الذي كتب مقالاً لصالح الحزب. بل إنه أرسل مقطع فيديو دعمًا تم عرضه في تجمع انتخابي لحزب البديل لألمانيا في قاعة هاله في شرق ألمانيا. وقال ماسك خلال ذلك: "أعتقد أن هذا هو حقا أفضل أمل لألمانيا، للقتال من أجل مستقبلها العظيم".