هجوم سيبراني يضرب مئات المتاجر في فرنسا.. الثلاجات تسجل 50 درجة مئوية!

تعرضت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا الليلة الماضية (بين الأحد والاثنين) لهجوم سيبراني استهدف أنظمة التبريد لديها، مما تسبب في اضطرابات في مراقبة درجة الحرارة وأضرار للمنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة. الهجوم كان موجها ضد فروع شبكتي الأغذية الأكبر في البلاد: إينترمارشي (Intermarché) وتعاونية U، كما تضررت عدة فروع من شبكات كبرى أخرى في البلاد، بينها كارفور، جراء الهجوم، وإن كان ذلك على نطاق أصغر بكثير.

وفقًا للتقارير في وسائل الإعلام الفرنسية، تأثر حوالي 150 إلى 200 فرع من سلسلة "إنترمارشيه" وحوالي 100 فرع من تعاونية "U" بالحادث. في بعض المتاجر ارتفعت درجة الحرارة في أنظمة التبريد حتى 50 درجة مئوية لمدة ست ساعات تقريبًا. نتيجة لذلك اضطرّت الفروع إلى إتلاف منتجات غذائية تعرّضت لظروف لا تسمح بمواصلة بيعها. مدى الضرر المالي لم يتضح بعد.

يركز التحقيق، من بين أمور أخرى، على إمكانية أن المهاجمين استغلوا ثغرات أمنية في أنظمة التحكم بالتبريد لشركة دانفوس الدنماركية. ووفقاً للتقارير، بعض الوحدات التي تضررت في فرنسا كانت تشغل إصدارات قديمة من الأجهزة، مما ربما زاد من تعرضها للهجوم. على إثر الحادث، أمر رئيس وزراء فرنسا، سيباستيان لوكورنو، الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ANSSI) بالمساعدة في التحقيق. كما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في ظروف وحجم الهجوم.

يبرز الحدث المخاطر المرتبطة بربط الأنظمة التشغيلية بالإنترنت، حتى عندما لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بأنظمة الحوسبة التجارية. قد يتسبب الإضرار بأنظمة التبريد ليس فقط في تعطيل النشاط وإلحاق ضرر اقتصادي، بل أيضًا في تعريض سلامة الغذاء للخطر. تقوم السلطات بفحص ما إذا كان الهجوم قد أثر أيضًا على البنى التحتية في دول أخرى.