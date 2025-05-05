إحباط "هجوم خطير" في بريطانيا: اعتقال 5 أشخاص في عملية واسعة النطاق

ألقت السلطات البريطانية القبض على خمسة رجال، بينهم أربعة مواطنين إيرانيين، في أنحاء إنجلترا، بعد ظهور أنباء عن قرب تنفيذ هجوم إيراني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" الأحد. وهذه هي أكبر "عملية لمكافحة الإرهاب" في بريطانيا في السنوات الأخيرة، حيث خشيت السلطات من أن يكون الهجوم على "مكان محدد" - من المرجح أن يكون هدفا يهوديا مثل كنيس يهودي - "وشيكا محتملا".

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كما اعتقلت شرطة لندن ثلاثة رجال إيرانيين آخرين في عملية منفصلة، ​​خوفا من محاولتهم مغادرة البلاد أو إخفاء الأدلة.

وأشارت وزيرة الداخلية إيفات كوبر إلى أن "هاتين العمليتين الكبيرتين توضحان أخطر التهديدات التي تواجه البلاد".

يذكر أن الشرطة البرازيلية أعلنت الليلة الماضية أنها أحبطت هجوما بالقنابل كان من المقرر تنفيذه ضد حفل مغنية البوب ​​ليدي غاغا في شاطئ كوبا كابانا في ريو دي جانيرو، السبت الماضي. الرقم غير المعتاد هو عدد الحضور، الذي بلغ نحو 2.1 مليون شخص، وذلك بسبب أن العرض كان مفتوحا ومجانيا على الشاطئ الشهير.