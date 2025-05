إحباط "هجوم خطير" في بريطانيا: اعتقال 5 أشخاص في عملية واسعة النطاق

ألقت السلطات البريطانية القبض على خمسة رجال، بينهم أربعة مواطنين إيرانيين، في أنحاء إنجلترا، بعد ظهور أنباء عن قرب تنفيذ هجوم إيراني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" الأحد. وهذه هي أكبر "عملية لمكافحة الإرهاب" في بريطانيا في السنوات الأخيرة، حيث خشيت السلطات من أن يكون الهجوم على "مكان محدد" - من المرجح أن يكون هدفا يهوديا مثل كنيس يهودي - "وشيكا محتملا".

https://x.com/i/web/status/1919097422682173515