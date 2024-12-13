فرنسا: ماكرون يعين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حزب الحركة الديمقراطية فرانسوا بايرو(73 عاما) رئيسا جديدا للوزراء، حسبما أعلن قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشيل بارنييه بعد حجب الثقة عن حكومته في البرلمان. وأمام بايرو مهمة معقدة لمقاومة حجب الثقة عنه في برلمان مشتت بين الكتل السياسية، بدون أن تملك أي منها الأغلبية.

ويأتي هذا التعيين بعد سلسلة من المشاورات التي قادها رئيس الدولة مع القوى السياسية البرلمانية الرئيسية، باستثناء حزب فرنسا الأبية والتجمع الوطني. واستغرق الرئيس، الذي حدد لنفسه موعدًا نهائيًا مدته 48 ساعة، يوم الثلاثاء لاتخاذ القرار، ثلاثة أيام إضافية في النهاية لاتخاذ قراره.

سيتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يشرع بسرعة في العمل على تطوير ميزانيات الدولة والضمان الاجتماعي لعام 2025. وإذا أتاحت الأحكام الانتقالية ضمان استمرارية الإنفاق العام في المستقبل القريب، فسيتعين على فرانسوا بايرو تقديم قوانين مالية جديدة. .

وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه هو تشكيل أغلبية برلمانية لتجنب اللجوء إلى المادة 49.3، التي أدى استخدامها من قبل سلفه إلى الإطاحة به. إن الاستخدام الجديد لهذا الإجراء يمكن أن يعرض الحكومة لمقترح جديد للرقابة.

يجسد فرانسوا بايرو رحلة سياسية امتدت لأكثر من أربعة عقود من الزمن، وتضرب بجذورها في جبال البيرينيه الأطلسية وتتخللها مواقف تتعارض في بعض الأحيان مع التيار.

بدأ صعوده السياسي في الجنوب الغربي، حيث تولى مناصب محلية: مستشار عام، نائبًا، ثم عمدة لمدينة باو ورئيسًا لتجمع باو بيرينيه منذ عام 2014. جاءت أول تجربة حكومية مهمة له في عام 1993 كوزير للتعليم الوطني، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من أربع سنوات.

على رأس الجبهة الديمقراطية المتحدة منذ عام 1998، بنى بايرو مكانة وطنية. حصل ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2002 على مليوني صوت. وفي عام 2007، وأثناء قيادته المعركة ضد الدين العام، اقترب من التأهل للجولة الثانية بما يقرب من 19% من الأصوات. قاده هذا الأداء إلى إنشاء حركة MoDem، التي أصبح رئيسًا لها.

وشهدت رحلته نقطة تحول في عام 2012 عندما انفصل عن اليمين من خلال دعم فرانسوا هولاند. وفي عام 2017، انضم إلى إيمانويل ماكرون، ليصبح حليفًا قيمًا ولكن حاسمًا، مما أكسبه لقب "ألم كامل في المؤخرة" في دوائر السلطة.

بصفته حافظ الأختام، يحمل قانون الثقة في الحياة العامة، قبل أن يتم تعيينه مفوضا ساميا للتخطيط في عام 2020. ويشكل تعيينه في ماتينيون مرحلة جديدة للرجل الذي حارب "الأكاذيب والأوهام" في السياسة معركته الشخصية .