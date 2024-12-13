وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون :"أوروبا تواجه تهديدا متزايدا، وفرنسا مكشوفة بشكل خاص"

كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن "وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" قدمت تقييما مثيرا للقلق للتهديد الإرهابي في أوروبا في تقريرها الأخير حول "الوضع والاتجاهات في الإرهاب". وفي عام 2023، تم تسجيل 120 هجوما في القارة، تم تنفيذ 98 منها، وإحباط 9 وإحباط 13"

وبحسب تقرير الصحيفة"سجلت فرنسا، المكشوفة بشكل خاص، 80 هجومًا (بما في ذلك تلك التي تم إحباطها) على أراضيها. وقد لوحظ تطور مثير للقلق، مع وقوع 18 هجوما في عام 2021، ثم 28 في عام 2022. وإذا تم تفسير هذه الزيادة جزئيا بتكثيف الأعمال الانفصالية، وخاصة في كورسيكا، فإن التهديد الجهادي يظل سائدا"

وتابعت الصحيفة"ومن بين 426 اعتقالًا بتهمة الإرهاب تم إجراؤها في عام 2023، كان هناك 334 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بالإسلام المتطرف، مقارنة بأربعة فوضويين فقط، و26 ناشطًا يمينيًا متطرفًا، و25 انفصاليا"، وتتجلى هذه "الزيادة الكبيرة" في الأعمال الجهادية بشكل خاص في أوروبا الغربية: 78 حالة اعتقال في إسبانيا، و67 في بلجيكا، و39 في ألمانيا، و62 في فرنسا.

وتسلط "يوروبول" الضوء على الطبيعة اللامركزية للتهديد الجهادي في أوروبا، حيث تعمل "بدون تسلسل هرمي أو هيكل قيادي". وتتشكل الخلايا الإرهابية بشكل رئيسي داخل دوائر عائلية أو صديقة، وأحياناً بالاشتراك مع الجماعات الجهادية الأجنبية. وفي فرنسا، تم إحباط ستة هجمات جهادية مخطط لها في عام 2023"