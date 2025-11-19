أئمة مرتبطين بالإخوان متورطون بفضيحة غير مسبوقة في السويد

كشفت صحيفة إكسبرسن السويدية في تحقيق استقصائي صادم عن تورط شبكة من الأئمة المرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين في اختلاس أكثر من مليار كرونة سويدية — أي ما يزيد على 100 مليون دولار — من الأموال العامة المخصّصة للمدارس الخاصة والإعانات التعليمية. ووفقاً للتقرير، فرّ عدد من هؤلاء المسؤولين الدينيين إلى خارج البلاد هرباً من الملاحقة القضائية.

ومن بين المتورطين، برز اسم عبد الرزاق وايري، البرلماني السويدي السابق، الذي تشير الوثائق إلى أنه اختلس نحو 12 مليون كرونة عبر فواتير وهمية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتقول الصحيفة إن الأموال استُخدمت لتمويل نوادٍ خاصة في تايلاند، والإقامة في فنادق فاخرة، بالإضافة إلى دعم حزبه الإسلامي في الصومال.

كما شمل التحقيق أئمة كانت المخابرات السويدية سابو قد صنّفتهم عام 2019 كتهديد للأمن القومي، من بينهم: أبو رعد، عبد الناصر النادي، وحسين الجبوري. وقد أدار هؤلاء مدارس وروضات أطفال يُشتبه في أنها كانت واجهة لتحويل عشرات الملايين من الكرونات إلى مالطا، وأفراد، ومجموعات متطرفة.

وأغلقت السلطات معظم تلك المؤسسات التعليمية، بعضها بداعي التطرف، وأخرى بسبب عمليات احتيال وُصفت بأنها تعمل وفق "طريقة آل كابوني". وبحسب ما ورد، فقد استُخدمت الأموال العامة المخصصة لتعليم الأطفال في تمويل أسلوب حياة باذخ ونشر أيديولوجيات متطرفة.

وقال المدعي العام هنريك فاغر إن القضية تمثل "خسارة مزدوجة للمجتمع" — تتمثل في سرقة أموال الدولة من جهة، وتعزيز نفوذ التطرف من جهة أخرى.