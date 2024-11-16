باريس: إطلاق سراح الموظفين الأربعة الذين احتجزوا في معطم كرهائن واعتقال المنفذ

انتهت عملية احتجاز الرهائن الأربعة التي جرتن اليوم السبت، في مطعم في إيسي ليه مولينو، بإطلاق سراح الرهائن واعتقال الرجل المجنون من قبل قوات الشرطة.

وكان الرجل، الذي تم تحديده على أنه ابن المالك ويبلغ من العمر حوالي 35-40 عامًا، قد لجأ إلى المؤسسة، مهددًا بإنهاء حياته. وبحسب مصدر مقرب من التحقيق، فإن المشتبه به، الذي يقدم "ملفا تعريفيا لمدمن المخدرات"، كان متورطا بالفعل في حادث مماثل في منزله في عام 2022، مع تهديدات بالانتحار أيضا.

وكانت وسائل إعلام فرنسية ، قد قالت، في وقت سابق من مساء اليوم السبت إن رهائن احتجزوا في مطعم بضواحي باريس، مساء اليوم السبت، ولم يتضح بعد طبيعة الحادث أو خلفياته، ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الفرنسية.

وفي السباق تحدثت قناة "BFMTV" الفرنسية عن وجود رهائن في مطعم بضواحي باريس، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم بشأن احتجاز صاحب المطعم عمال لديه.

وشهدت باريس الخميس الماضي مواجهات بين جمهوري إسرائيل ووفرنسا خلال مباراة لكرة القدم بين منتخبي البلدين. وتسود مشاعر غضب تجاه الإسرائيليين على خلفية الحرب في غزة التي خلفت نحو 44 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، كما تشن الدولة العبرية حربا على حزب الله في لبنان.