"مقرب من المهمشين والفقراء، وما سبب اختياره لقب "ليو الرابع عشر"؟ "|| الفاتيكان يذهل العالم ويختار أول بابا أمريكي

دخان أبيض في الفاتيكان: بعد أيام من المناقشات، تم انتخاب الأمريكي روبرت فرانسيس اليوم (الخميس) بابا جديدا. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب أميركي لهذا المنصب. اسمه الرسمي: ليو الرابع عشر. كلماته الأولى للجمهور: "ليكن السلام معكم". وفي وقت سابق، أعلن المجمع (اللجنة المسؤولة عن انتخاب البابا في الكنيسة الكاثوليكية): "Habemus Papam" - "لدينا أب جديد".

