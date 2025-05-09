"مقرب من المهمشين والفقراء، وما سبب اختياره لقب "ليو الرابع عشر"؟ "|| الفاتيكان يذهل العالم ويختار أول بابا أمريكي

دخان أبيض في الفاتيكان: بعد أيام من المناقشات، تم انتخاب الأمريكي روبرت فرانسيس اليوم (الخميس) بابا جديدا. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب أميركي لهذا المنصب. اسمه الرسمي: ليو الرابع عشر. كلماته الأولى للجمهور: "ليكن السلام معكم". وفي وقت سابق، أعلن المجمع (اللجنة المسؤولة عن انتخاب البابا في الكنيسة الكاثوليكية): "Habemus Papam" - "لدينا أب جديد".

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الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، 69 عامًا، ولد في شيكاغو، إلينوي. أمضى البابا المنتخب الجزء الأكبر من حياته المهنية منخرطًا في النشاط التبشيري في بيرو. وكان سلفه البابا فرانسيس هو أول من تولى هذا المنصب من أميركا الجنوبية.

وقدم وديع أبو نصار منسق منتدى الأرض المقدسة معلومات هامة عن البابا الجديد "ليو الرابع عشر": وقال :"ما نعرفه أنه عاش فترة طويلة في البيرو في أمريكا اللاتينية، وكان قريبا دائما من المهمشين والفقراء ونعرف أنه كان قائدا للرهبنة الأغسطنية في عام 2013، ولعب دورا كبيرا من خلال منصب المنسق العام للأساقفة الذي تولاه في عام 2020 في الفاتيكان، وكان مقربا جدا من البابا فرانسيس ، خصوصا بكل ما يتعلق بتعيينات الأساقفة حول العالم"

وأضاف أبو نصار :"اختار لنفسه لقب وعنوان "الرجاء والمصالحة" الرجاء أن العالم يعيش في أزمات والمصالحة أنه يريد بناء الجسور مع الجميع"

وعن الاسم الذي اختاره لنفسه " ليو الرابع عشر" قال أبو نصار إنه "نسبة الى البابا ليو العظيم والذي كان في القرن الرابع للميلاد ، والذي عرف بقوته من جهة وانفتاحه على الآخر من الناحية الأخرى ومنعه عدد من الحروب التي كان من المفترض أن تصل الى روما ، البابا الجديد لن يكون نسخة عن البابا فرانسيس ، لكن لن يكون بعيدا عنه"

بعد ظهور الدخان الأبيض ماذا يحدث؟

يسأل رئيس المجمع الكاردينال المنتخب إذا كان يقبل المنصب، واللقب الذي يريده كبابا. يتم بعد ذلك نقل البابا إلى "غرفة الدموع" - وهي غرفة بجوار القاعة الرئيسية في كنيسة سيستين. لماذا هناك؟ لأن البابا الجديد ينفجر بالبكاء من شدة الإثارة. داخل غرفة الدموع، يرتدي البابا المنتخب ملابسه الخاصة.

VATICAN MEDIA via Reuters

بعد ذلك، يقوم كل من الكرادلة بمباركة البابا الجديد (يقول البعض أن هذه المرحلة والصلاة تتم أمام غرفة الدموع وليس بعدها). يصلي جميع الكرادلة صلاة الشكر معًا (ويستمر كل هذا داخل كنيسة سيستين)

ثم يتم نقل البابا إلى شرفة الكنيسة، حيث يواجه الحشود في ساحة القديس بطرس. هناك يعلنون: "Habemus Papam" - "لدينا بابا!" (اللاتينية). ويتم تقديم الفائز بالاسم الذي اختاره للبابا.

يمر الوقت بين خروج الدخان الأبيض ودخول البابا. بمعنى آخر، أولاً نعلم أن هناك قرارًا، وبعد ذلك فقط نعرف لصالح من تم اتخاذ هذا القرار. ومن غير الواضح كم من الوقت يمر.

VATICAN MEDIA, Via Reuters

يذكر أن البابا السابق فرانسيس توفي في 21 أبريل/نيسان عن عمر ناهز 88 عاما.

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البابا المُنتخب قائلاً: "لحظة تاريخية للكنيسة الكاثوليكية وملايين مؤمنيها. إلى البابا ليون الرابع عشر، وإلى جميع الكاثوليك في فرنسا وحول العالم، أُوجّه رسالة أخوة. عسى أن يُحلّ السلام والأمل على هذا البابا الجديد في الثامن من مايو".