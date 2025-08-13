من تركيا وحتى البرتغال: موجة حرائق شرسة وقاتلة في جنوب أوروبا

قد يعجبك أيضًا -

تستمر حرائق الغابات العنيفة في الانتشار في جنوب أوروبا اليوم (الأربعاء)، حيث قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين في إسبانيا وتركيا وألبانيا.

تُكافح فرق الإطفاء الجوية والبرية حرائق الغابات في شمال البرتغال للمرة الرابعة هذا الأسبوع. ويُكافح نحو 700 رجل إطفاء الحريق الذي اندلع يوم السبت في منطقة ترانكوسو، على بُعد حوالي 350 كيلومترًا شمال شرق لشبونة.

بالقرب من مدينة باتراس الساحلية غرب اليونان، كافح رجال الإطفاء حرائق هددت المنازل وبساتين الزيتون بمساعدة طائرات الإطفاء التي حلقت بين النيران.

أرسلت اليونان أيضًا مساعدات إلى ألبانيا المجاورة، في إطار جهد دولي لاحتواء عشرات الحرائق المشتعلة. في ألبانيا، لقي رجل يبلغ من العمر 80 عامًا حتفه جنوب العاصمة تيرانا، وتم إجلاء سكان أربع قرى من مستودع ذخيرة عسكري سابق في وسط البلاد. وفي مقاطعة كورتشي الجنوبية، بالقرب من الحدود اليونانية، وردت أنباء عن انفجارات ناجمة عن قذائف مدفعية من حقبة الحرب العالمية الثانية مدفونة تحت الأرض.

وفي إسبانيا، أعرب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تعازيه في وفاة رجل إطفاء متطوع أصيب بجروح خطيرة في منطقة كاستيا وليون، شمال مدريد. وتم إجلاء الآلاف من منازلهم، ورفعت الحكومة مستوى الطوارئ الوطنية، وخصصت موارد إضافية للسلطات المحلية لإدارة عمليات الإجلاء وإغلاق الطرق السريعة.

UME - SPANISH MILITARY EMERGENCIES UNIT / Association of Spanish Reinforcement Brigades for Forest Fires (ATBRIF) / AFP

في تركيا، قُتل عامل في مجال التحريج في حادث شاحنة إطفاء أسفر أيضًا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين. تواجه البلاد حرائق خطيرة منذ نهاية يونيو، وقد أودت حتى الآن بحياة 18 شخصًا.