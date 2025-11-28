ماذا يحدث في أوكرانيا؟: تحقيقات بشأن "فضيحة فساد"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك، وذلك عقب مداهمة سلطات مكافحة الفساد منزل "يرماك" في إطار تحقيقات بشأن "فضيحة فساد" تورط فيها مسؤولون حاليون، وسابقون، وشخصيات مقربة من الحكومة.

وأجرى المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU)، ومكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد (SAPO)، عمليات التفتيش في وقت مبكر صباح الجمعة. وأكد يرماك، الذي يرأس فريق التفاوض بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في أوكرانيا، أن شقته جرى تفتيشها، مشيراً إلى أنه يتعاون بشكل كامل.

ويشدد منتقدو زيلينسكي على ضرورة تعزيز مصداقية كييف أمام الحلفاء الغربيين، الذين يُعد دعمهم عنصراً أساسياً في مجهود الحرب، وفي أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الصراع.

وقال كبير مساعدي زيلينسكي في منشور على تطبيق "تليجرام": "لا توجد عقبات أمام المحققين"، مضيفاً: "لقد مُنحوا حق الوصول الكامل إلى الشقة، والمحامون كانوا متواجدين في الموقع". ومن جهتها قالت الوكالة في تقرير نُشر، الخميس، إن زيلينسكي أقال الأسبوع الماضي مسؤولين رفيعين، وفرض عقوبات على مقربين منه، بعدما كشف محققون حكوميون عن اختلاس نحو 100 مليون دولار من قطاع الطاقة من خلال رشاوى دفعها متعاقدون.

غير أن هذه الإجراءات لم تُهدّئ العاصفة السياسية، بحسب الوكالة، فبعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب تخللتها انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة القصف الروسي المكثّف، لم يتقبّل الأوكرانيون بسهولة اكتشاف فساد في قطاع الطاقة، وتزايدت الدعوات لإقالة مدير مكتب الرئيس، أندري يرماك، الذي يعتبره كثيرون "نائب الرئيس الفعلي". وأوضحت الوكالة أن زيلينسكي، ويرماك لم تُوجَّه إليهما أي اتهامات في إطار التحقيق، غير أن معارضي الرئيس، إضافة إلى حلفاء يخشون أن تُضعف الفضيحة الائتلاف البرلماني الحاكم، يرون أن استعادة ثقة الجمهور تتطلّب محاسبة مزيد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن أوكرانيا تعاني من الفساد منذ استقلالها، وأن زيلينسكي وصل إلى السلطة على أساس تعهّد بالقضاء على هذه الآفة.