انتصار للمعسكر اليميني في بولندا: نابروتسكي يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز كارول نابروتسكي، المرشح الشعبوي اليميني المدعوم من حزب القانون والعدالة، في الانتخابات الرئاسية البولندية بنسبة 50.89% من الأصوات، مقابل 49.11% لمنافسه، رافائيل تشاسكوفسكي، عمدة وارسو والحليف المقرب لرئيس الوزراء دونالد توسك. ويستند هذا الخبر إلى بيانات نُشرت صباح اليوم (الاثنين) في صحيفة "الغارديان" البريطانية.

يُمثل هذا الفوز المتقارب ضربةً قاسيةً لحكومة توسك، ويُشير إلى استمرار الشلل السياسي في البلاد، بل ويُتوقع أن يُؤدي إلى تجدد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يستخدم نابورتسكي، الذي حظي بدعم معسكر ترامب واليمين المتطرف المحلي، حق النقض الرئاسي على الإصلاحات الليبرالية، بما في ذلك الإجهاض وحقوق مجتمع الميم

AP Photo/Petr David Josek

نجح تشاسكوفسكي في إعلان فوزه بناءً على استطلاعات الرأي، لكن نابورتسكي رفض الاعتراف بالهزيمة. وقال: "سنفوز وننقذ بولندا". فوزه يُحافظ على سيطرة حزب القانون والعدالة على الرئاسة، وقد يُنهي أخيرًا آمال توسك في استعادة المؤسسات الديمقراطية في البلاد..