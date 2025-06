إيطاليا: ثوران بركان إتنا أحد أخطر البراكين - عمود ضخم من الدخان فوق صقلية

ثار جبل إتنا، أحد أنشط وأخطر براكين أوروبا، في جزيرة صقلية الإيطالية يوم الاثنين، مطلقًا أعمدةً ضخمة من الدخان والرماد إلى السماء.

وظهرت صورٌ نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحًا وسكانًا مذعورين يركضون هربًا من سفح الجبل بينما كان الدخان الكثيف الداكن يتصاعد فوقهم.

