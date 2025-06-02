إيطاليا: ثوران بركان إتنا أحد أخطر البراكين - عمود ضخم من الدخان فوق صقلية

ثار جبل إتنا، أحد أنشط وأخطر براكين أوروبا، في جزيرة صقلية الإيطالية يوم الاثنين، مطلقًا أعمدةً ضخمة من الدخان والرماد إلى السماء.

وظهرت صورٌ نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحًا وسكانًا مذعورين يركضون هربًا من سفح الجبل بينما كان الدخان الكثيف الداكن يتصاعد فوقهم.

https://x.com/i/web/status/1929508232139083881 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أفادت التقارير أن ارتفاع الرماد البركاني وصل إلى عدة كيلومترات، وأُغلقت نوافذ منازل سكان المنطقة خوفًا من استنشاق الجسيمات السامة. ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات.

https://x.com/i/web/status/1929508165449658444 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يُذكر أن بركان إتنا يُعدّ من أنشط البراكين في العالم، وأن ثورانه ليس نادرًا. علاوة على ذلك، عُلم أن الثوران بدأ ليلًا، وفقًا للمسؤولين.

أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن الثوران بدأ حوالي الساعة 3:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، عقب هزات بركانية بدأت حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وأضاف المعهد أن الثوران استمر منذ ذلك الحين "بشدة متزايدة" وهو الآن "شبه مستمر"