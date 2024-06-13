شرطة لندن تعتقل رجلاً للاشتباه في إظهاره الدعم لحركة حماس عبر الإنترنت

قالت الشرطة اللندنية في بيان، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاما في غرب لندن، أمس الأربعاء، للاشتباه في إظهاره الدعم لحركة حماس، خلافًا للمادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000"،(تعتتبر بريطانيا حركة حماس "منظمة إرهابية")، مشيرة إلى أنه"تم احتجازه لدى الشرطة، وقام الضباط بتفتيش عنوان سكن الرجل في غرب لندن كجزء من التحقيق"

وكانت مصالح شرطة مكافحة الإرهاب في لندن قد تلقت في 4 يونيو/حزيران الجاري إحالة عامة بشأن منشورات عبر الإنترنت يُزعم أنها تظهر دعمًا لحركة حماس.

وتم تقييم المنشورات في البداية من قبل ضباط متخصصين في وحدة الإحالة الوطنية لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت قبل إرسالها إلى المحققين داخل قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لإجراء مزيد من التحقيق. وتم إطلاق سراح الرجل بكفالة حتى تاريخه في سبتمبر/ ايلول المقبل، ولا تزال التحقيقات جارية.

ومن جهته قال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك ميرفي، "منذ الهجمات الرهيبة في إسرائيل في أكتوبر الماضي، والصراع الذي أعقبها، كانت هناك زيادة كبيرة في كمية المواد المتطرفة والإرهابية التي تتم إحالتها إلى لنا من قبل الجمهور. يتم تقييم كل إحالة من قبل ضباط متخصصين، وأي شيء يعتبر جريمة إرهابية محتملة هنا في المملكة المتحدة سيتم تحويله لمزيد من التحقيق. ومن خلال هذا التحقيق، إذا وجدنا دليلاً على ارتكاب جريمة، فسنتطلع إلى تحديد هوية الشخص المسؤول واعتقاله وتقديمه إلى العدالة"