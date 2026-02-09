قضية إبشتاين تصل إلى داونينغ 10: الضغط السياسي على ستارمر يتصاعد

بريطانيا تواجه هذه الأيام واحدة من أكبر الفضائح السياسية منذ أن تولت حكومة العمال السلطة في صيف 2024. في صلب الأمر: نشر وثائق جديدة من ملفات جيفري إبستين، العلاقات التي كُشفت مع اللورد بيتر ماندلسون، وتداعياتها المباشرة على رئيس الوزراء كير ستارمر.

بدأت القضية في 30 يناير/كانون الثاني، عندما نشرت وزارة العدل الأمريكية نحو 3 ملايين وثيقة إضافية من ملفات إبستين. وتضمنت الوثائق أسماء شخصيات بارزة من الولايات المتحدة وخارجها، من بينهم شخصيات رفيعة المستوى في بريطانيا. ومن بين ما كُشف عنه، علاقات شخصية بين إبستين واللورد مندلسون، وهو شخصية بارزة في السياسة البريطانية وعضو في مجلس اللوردات.

بحسب الوثائق، كانت تربط إبستين ومندلسون علاقة وثيقة، إذ وصف إبستين مندلسون بأنه "صديقي المقرب" في إحدى مراسلاته. كما كُشفت صور لمندلسون بملابس خفيفة برفقة شابة. وتُظهر الوثائق أيضًا أن مندلسون سرب إلى إبستين معلومات داخلية سرية وحساسة للغاية، لا سيما مالية، من أعلى المستويات في بريطانيا. ومن بين هذه المعلومات، معلومات تعود إلى فترة حساسة للغاية في عامي 2009 و2010، بالإضافة إلى معلومات مبكرة حول الاستقالة المتوقعة لرئيس وزراء بريطاني، حتى قبل حدوثها فعليًا.

في عام 2024 عُيّن ماندلسون سفيراً لبريطانيا في الولايات المتحدة، لكن بعد عدة أشهر أُقيل من منصبه مع بدء نشر وثائق إبستين.

الأزمة تفاقمت بعد نشر مستندات إضافية في 30 يناير 2026. خلال جلسة "أسئلة وأجوبة" في البرلمان البريطاني، أجاب رئيس الوزراء كير ستارمر بالإيجاب بأنه كان يعلم أن ماندلسون كان على اتصال مع إبستين في الماضي عندما عيّنه سفيرًا، لكنه ادعى أنه لم يكن يعرف مدى العلاقة.

في أعقاب الأحداث، نشأ ضغط سياسي كبير على ستارمر. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه "متفائل"، "واثق" و"مصمم"، وأنه لا ينوي الاستقالة، تُكشف وراء الكواليس صورة مختلفة. زعيم حزب العمال الاسكتلندي، أنس سروار، على وشك أن يدعو ستارمر لترك منصبه. وزراء في الحكومة يعقدون مناقشات حول سيناريو الاستقالة المحتملة ومسألة هوية رئيس وزراء مؤقت، وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، لم يخرج أي وزير في الحكومة للدفاع عنه علنًا.

بالتوازي، سُجلت استقالتان بارزتان من داونينغ 10 خلال 24 ساعة - لمورغان ماكسويني وتيم ألين، مما يعمق الإحساس بالأزمة حول رئيس الوزراء. مصادر سياسية تقر بأن قضية ماندلسون لم تُكشف بعد بالكامل، وأن تبعاتها على حزب العمال وقيادة الحزب ما زالت تتضح.