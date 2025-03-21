أنتم أيضا ستتأثرون: أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم سيغلق اليوم

سيتم إغلاق مطار هيثرو في لندن، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، طوال اليوم (الجمعة). تم إغلاقه بسبب حريق في محطة كهرباء قريبة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وحذر متحدث باسم المطار من "اضطراب كبير" في الأيام المقبلة وطلب من الركاب عدم السفر "تحت أي ظرف من الظروف" حتى يعاد فتحه. "للحفاظ على سلامة ركابنا وزملائنا، ليس لدينا خيار سوى إغلاق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 يوم 21 مارس/آذار 2025"، مضيفا "نعلم أن هذا سيكون مخيبا للآمال بالنسبة للركاب ونريد أن نؤكد لكم أننا نعمل بأقصى جهد ممكن لحل الوضع".

يعد مطار هيثرو أكبر مطار في المملكة المتحدة، حيث يتعامل مع حوالي 1300 رحلة هبوط وإقلاع يوميًا. لقد مر 83.9 مليون مسافر عبر محطاته العام الماضي. أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24 على موقع X أن ما لا يقل عن 1351 رحلة جوية من وإلى مطار هيثرو ستتأثر يوم الجمعة، مع وجود حوالي 120 طائرة متأثرة في الجو بالفعل عندما تم الإعلان عن الإغلاق.