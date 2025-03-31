دراما سياسية في فرنسا: إدانة مارين لوبان بالاختلاس

الدراما السياسية في فرنسا: أدانت محكمة في البلاد اليوم (الاثنين) زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان باختلاس أكثر من ثلاثة ملايين يورو. بالإضافة إلى ذلك، أدين 12 مساعدًا أيضًا بتلقي بضائع مسروقة. وهذا يعني أن لوبان لن تتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027. وعند وصولها إلى المحكمة، رفضت التحدث إلى الصحفيين..

لقد ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات حتى الآن، وخسرت. وسبق أن قالت إن الانتخابات المقررة عام 2027 ستكون المرة الأخيرة التي تترشح فيها لمنصب رئيس فرنسا. اتهمت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا المدعين العامين بالسعي إلى "قتلها سياسيا"، زاعمة وجود مؤامرة لإطاحة بحزب الاتحاد الوطني من السلطة.

ولوبان هي ابنة أب اليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان ومؤسس حزب "الجبهة الوطنية" الذي غير اسمه إلى "الاتحاد الوطني" عام 2018. ومنذ أن ورثت قيادة الحزب عام 2011، عملت على تغيير صورة الحزب بينما تحاول التخلص من معاداة السامية التي التصقت به في عهد والدها.

GEORGES BENDRIHEM / AFP

وفي مارس 2024، أشارت لوبان إلى الحرب والرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، ورفضت استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، لأنه بحسب رأيها "مصطلح ينطبق بين جيشين نظاميين. لكن حماس جماعة إرهابية وليست جيشا".

وعندما سئلت عما إذا كانت تؤيد موقف بنيامين نتنياهو بأنه يرفض وقف القتال حتى هزيمة حماس بشكل كامل، أجابت بان "لست متأكدة من أنه الوحيد الذي يعتقد ذلك". كما أشارت إلى أن حركة فتح اتهمت أيضا حماس "بالتسبب في عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، بسبب هجمات 7 أكتوبر 2023"، على حد قولها.

وختمت: "اليوم، يدرك الجميع أن حماس تستخدم السكان المدنيين كدرع بشري، وأنهم مصدر القتال الذي لا يزال مستمرا. ومستقبل الدولتين، الذي أتمناه، لا يمكن بناؤه مع حماس".