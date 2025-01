وهو ببث حي ومباشر: مقتل سلوان موميكا والمعروف بإحراق القرآن أكثر من مرة رميا بالرصاص

أفادت تقارير إعلامية في السويد اليوم عن مقتل العراقي سيلوان موميكا والذي قام بحرق المصحف أكثر من مرة رميا بالرصاص وهو ببث حي ومباشر في التيكتوك.

