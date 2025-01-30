وهو ببث حي ومباشر: مقتل سلوان موميكا والمعروف بإحراق القرآن أكثر من مرة رميا بالرصاص

أفادت تقارير إعلامية في السويد اليوم عن مقتل العراقي سيلوان موميكا والذي قام بحرق المصحف أكثر من مرة رميا بالرصاص وهو ببث حي ومباشر في التيكتوك.

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ويظهر في الفيديو الذي نشر في شبكات التواصل الاجتماعي شرطي يصل الى منزله ويوقف البث، وأعلنت الشرطة في السويد عن اعتقال خمسة للاشتباه بمقتل موميكا.

ويشار إلى أن موميكا، مهاجر عراقي، اشتهر بالسنوات الأخيرة بعد حرقه المصحف الشريف بصورة علنية أكثر من مرة.

تصرفاته المعادية للإسلام أثارت غضبا كبيرا في العالم الإسلامي، وقادت الى مظاهرات جماهيرية في دول إسلامية ضد السويد. وفي تموز/يوليو 2023 هاجم حشد في العراق السفارة السويدية في بغداد وبعدها طرد السفير السويدي من البلاد.

وفي أعقاب وفاته أعلنت المحكمة في ستوكهولم عن تأجيل النطق بالحكم في المحاكمة التي كان موميكا متهمًا فيها. وأكدت المحكمة أن موميكا هو المتهم الذي أدت وفاته إلى تأجيل القرار القضائي.