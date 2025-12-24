انفجار غامض في موسكو: ثلاثة قتلى، بينهم شرطيان

أعلنت السلطات الروسية اليوم (الأربعاء) عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابطا شرطة، في انفجار وقع في موسكو.

وقع الحدث عندما شاهد شرطيان من شرطة المرور رجلاً مشتبهاً به بالقرب من دورية شرطة في شارع يلتسكايا في المدينة، وعندما اقتربا من المشتبه به لإلقاء القبض عليه، انفجرت عبوة ناسفة، وذلك بحسب لجنة التحقيق الروسية. الشرطيان وشخص آخر كان يقف في مكان قريب توفوا متأثرين بجراحهم.

المتحدثة باسم لجنة التحقيق، سفيلتانا بيتريينكو، قالت في تصريح على تليغرام إن قضية جنائية يتم التحقيق فيها في موسكو "بشأن محاولة اغتيال حياة أفراد من شرطة المرور".

قبل يومين قُتل مسؤول رفيع في الجيش الروسي في انفجار سيارة مفخخة بموسكو. ووفقًا للتقارير، المسؤول - الفريق أول فانيل سيرفاروف، البالغ من العمر 56 عامًا، رئيس قسم التدريب العملياتي في القوات المسلحة لبوتين - كان في طريقه إلى العمل عندما انفجرت سيارته من نوع كيا سورينتو في حي ياسنوفو بجنوب موسكو.

وفقًا للتقارير، سرڤاروف شارك في أنشطة قتالية للجيش الروسي في الشيشان، جنوب أوسيتيا، سوريا وأوكرانيا. من التحقيق الأولي يتبين أن الإحباط نُفذ بواسطة عبوة ناسفة بدائية الصنع تم إلصاقها بأسفل السيارة، وانفجرت بعد بضع ثوانٍ من تشغيلها.

بعد ذلك، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق على عدة مناطق في أوكرانيا، مستخدمًا أكثر من 600 طائرة مسيّرة و30 صاروخًا. وفقًا للتقارير، قُتل في الهجوم ثلاثة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في منطقة جيتومير وسط البلاد.