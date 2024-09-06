عملية "ماركو بولو": هكذا حاولت إيران تجنيد مجرمين فرنسيين لإيذاء اليهود والإسرائيليين

يشير تحقيق شامل نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، الخميس إلى أن إيران حاولت تجنيد مجرمين فرنسيين لإستتهداف اليهود والإسرائيليين. وأطلق على اسم : "ماركو بولو".

بدأ الأمر برمته في نيسان/أبريل الماضي، عندما ألقي القبض على تاجر مخدرات يدعى عبد الكريم، وهو فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر 31 عاما، في جنوب فرنسا مع صديقته للاشتباه في كونه رئيس خلية عدائية تحركها إيران وتخطط لقتل يهود على الأراضي الأوروبية. وبحسب التقارير، تم إرسال عبد الكريم إلى برلين وميونيخ للتجسس على زوجين إسرائيليين معروفين..

وجاء في التقرير أيضًا أن الكشف عن العملية تم بمساعدة الموساد، الذي قدم للسلطات المحلية “بلاغًا” يتعلق بمواطن إسرائيلي، مستشار أمني يعيش في فرنسا، والذي يبدو أنه كان مستهدفًا من قبل التنظيم المسلح. تم إحباط الهجوم: أعيد المواطن الإسرائيلي إلى إسرائيل.

Pascal Guyot/AFP

كما ورد أن جهة الاتصال بين فيلق القدس والمجرمين الفرنسيين كان رجلاً كرديًا. وهو الذي مول كريم وقدم له التعليمات.

وعلى صعيد متصل اعتقلت السلطات في فرنسا الأسبوع الماضي المشتبه به الرئيسي المتورط في الانفجار الذي وقع أمام كنيس "بيت يعقوب" في لا غراند موتي جنوب فرنسا. وتم القبض على المشتبه به في مدينة نيم، التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن مكان الحادث، بعد مطاردة استمرت ساعات وتبادل إطلاق النار.