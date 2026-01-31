بتهمة "الترويج للإرهاب": تخفيف عقوبة إمام مرسيليا إسماعيل بن جيلالي بعد الاستئناف بفرنسا

أصدرت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس بفرنسا، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على الإمام إسماعيل بن جيلالي، وهو شخصية دينية بارزة في الأحياء الشمالية لمرسيليا، بتهمة الإشادة بالإرهاب، وهو حكم مخفف إلى النصف مقارنةً بالحكم الابتدائي. وأكد محاميه القرار الصادر في 30 يناير/كانون الثاني، والذي يخفف بشكل كبير من العقوبة الابتدائية.

وكان إسماعيل بن جيلالي، قد حُكم عليه في مايو/أيار 2025 من قبل محكمة مرسيليا الجنائية بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لإعادة نشره على منصة"إكس" مقطع فيديو يصف هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، بأنه "دفاع مشروع عن النفس". وتضمن المنشور تعليقاً شخصياً، وتمت مشاركته مع حوالي 11 ألف متابع له.

أيدت المحكمة، في الاستئناف، إدانة الإمام بتهمة التحريض على الإرهاب، لكنها خففت الحكم وألغت القرار الأولي بإدراجه في "الملف الوطني للمجرمين الإرهابيين". مع ذلك، أُمر الإمام بدفع ألفي يورو كتعويضات للرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، وهي طرف مدني في القضية. وكما في المحاكمة الأولى، بُرِّئ من تهمة نشر منشور ثانٍ يُدينه.

وكانت محكمة فرنسية، قد أمرت بسجن الإمام إسماعيل بن جيلالي، في مايو/ أيار 2025 المعروف في مرسيليا، والوارد ذكره في تقرير حديث عن جماعة "الإخوان المسلمين"، ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة "الترويج للإرهاب"؛ لإعادة نشره منشوراً على منصة "إكس"عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في إسرائيل.