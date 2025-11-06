تقرير: العثور على مخزن أسلحة لمنظمة تابعة لحماس في قلب عاصمة أوروبية

تم الكشف عن مخزن أسلحة يُحتمل أن يكون مرتبطاً بتنظيم مسلح تابع لحماس في فيينا، وذلك بحسب ما أعلنت اليوم (الخميس) مديرية أمن الدولة والاستخبارات (DSN) في البلاد. وتشتبه السلطات بأن الأسلحة كانت معدة لهجمات محتملة في أوروبا ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية.

تم اعتقال مواطن بريطاني يبلغ من العمر 39 عامًا في لندن يوم الاثنين بموجب أمر ألماني، للاشتباه بتورطه في القضية. تم الاعتقال كجزء من تحقيق دولي منسق حول منظمة مسلحة تنشط في جميع أنحاء العالم. تم ضبط خمسة مسدسات وعشر مخازن ذخيرة في حقيبة بوحدة تخزين مستأجرة في عاصمة النمسا. ويُعتبر مخزن الأسلحة مرتبطًا بمواقع تابعة لحماس، بحسب DSN.

أفاد المدعي الفيدرالي الألماني في بيان أن الرجل، الذي تم ذكر اسمه فقط كمحمد أ. لدواعٍ تتعلق بالخصوصية، كان عضواً في حماس والتقى مرتين بعضو آخر في برلين خلال الصيف. وقد استلم الأسلحة، التي نقلها إلى فيينا للتخزين. وقال المدعون الألمان: "كان هدف النشاط هو التحضير لهجمات قاتلة من قبل حماس ضد مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا".

جهة اتصاله في برلين، المواطن الألماني عبد الجيم، كان واحدًا من ثلاثة "نشطاء أجانب" مزعومين من حركة حماس تم اعتقالهم الشهر الماضي بشبهة محاولة الحصول على أسلحة لتنفيذ العمليات. وضبطت الشرطة بندقية هجومية من نوع AK-47 ومسدسات وذخيرة خلال اعتقالهم.

في الأسبوع الماضي، تم اعتقال مجموعة من الرجال في ميشيغان، الولايات المتحدة، والذين يُزعم أنهم خططوا لهجوم بأسلوب داعش خلال ليلة الهالوين. بحسب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، تحدث المشتبه بهم فيما بينهم عبر الإنترنت عن هجوم مستوحى من التنظيم ، وتدربوا في ميدان للرماية ببنادق AK-47، وذكروا العيد الأمريكي كتاريخ محتمل للعمل، قبل أن يتم اعتقالهم في مداهمة للشرطة.