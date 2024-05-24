بلجيكا: شخص يلقي قنبلة يدوية على السفارة الإسرائيلية

قال مكتب المدعي العام في بروكسل إن شخصا ألقى قنبلة يدوية على السفارة الإسرائيلية في أوكلي صباح اليوم الجمعة.

وتوجهت الشرطة إلى الموقع وأبلغت النيابة العامة،كما توجهت إلى المكان الشرطة الفنية والعلمية، بالإضافة إلى جهاز إزالة وتدمير المتفجرات (سيدي)، وما زال التحقيق مستمراً لمصلحة الأخير ولن يعلق الادعاء أكثر على هذا الأمر".

ومن جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن "مجهولون ألقوا قنبلتين يدويتين على مقر السفارة الإسرائيلية في بلجيكا" بدون تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة الحدث.