تقرير: إحباط هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين

تقرير في ألمانيا: إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، بعد أن ألقت الشرطة المحلية، مساء السبت، القبض على مشتبه به من أصل ليبي يبلغ من العمر 28 عاما، يشتبه في دعمه لتنظيم داعش .

وبحسب النشر، اقتحمت وحدات خاصة ومحققون من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية مبنى سكنيا في المدينة، حيث كان يعيش المشتبه به. وبالإضافة إلى ذلك، تم استجواب الشهود وتم العثور على أدلة إضافية. وعثرت السلطات الألمانية على الرجل الذي لم يكن معروفا في السابق بأنه يشكل تهديدا، وذلك بفضل معلومات محددة من أجهزة استخبارات أجنبية. ووفقا لهم، يُزعم أن الليبي أراد مهاجمة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في العاصمة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ينوي استخدام الأسلحة أو المتفجرات. وفي الوقت نفسه، ظهرت دلائل على أن المشتبه به أراد الفرار إلى عمه في سانت أوغسطين بعد الهجوم ومن ثم الفرار إلى الخارج. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان العم على علم بذلك، بحسب المدعي العام الفيدرالي لا يعتبر متهماً في الوقت الحالي، بل شاهداً.

وبحسب التقرير، فإن المشتبه به بدعم داعش دخل ألمانيا في نوفمبر/تشرين ثاني 2022. وفي يناير/كانون أول 2023، تقدم بطلب اللجوء. وبعد ثمانية أشهر فقط، في 28 سبتمبر/أيلول 2023، تم رفض طلبه وكان من المقرر ترحيله إلى ليبيا. ومع ذلك، لم يحدث شيء؛ الليبي يعيش في بيرناو حتى الآن.