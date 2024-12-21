"تضع تسعيرة لكل هجوم ": إيران تجند قاصرين لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية في أوروبا

تقوم إيران باستئجار قاصرين في النرويج والسويد لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا، وهي الظاهرة التي تزايدت خلال العام ونصف العام الماضيين - بحسب تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج". وقال مسؤولون في البلدين للوكالة إن الغضب السائد بين مجموعات معينة بسبب عدد المدنيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان يجعل من السهل العثور على هؤلاء المهاجمين.

يقوم الأشخاص الذين يعملون من قبل النظام الإيراني بالاتصال بالمرتزقة المحتملين على منصات التواصل الاجتماعي مثل Telegram أو Tiktok أو WhatsApp، وذلك وفقًا الباحث المختص من معهد أبحاث الأمن النرويجي، بيتر نصر. تبدأ الأسعار من حوالي 1500 يورو (1560 دولارًا) لجريمة القتل، ويمكن أن يكلف الهجوم بقنبلة حارقة أقل من 120 يورو.

إن هجوم إسرائيل على المحور الإقليمي لإيران، على سبيل المثال حماس وحزب الله، لم يقلل من خطر الهجمات المدعومة من إيران في أوروبا، وفقا لمسؤول أوروبي كبير يتابع القضية.

في حين أن بعض الشباب يحفزهم الإحباط الأيديولوجي، فإن البعض الآخر يحفزهم المال ببساطة، وفي بعض الأحيان لا يكون لدى هؤلاء الشباب أي فكرة عما يقعون فيه. وإذا كان عمرهم أقل من 15 عاماً، فلا يمكن محاكمتهم في السويد أو النرويج. وهكذا، فإن الصبي الذي هاجم الإسرائيليين في السفارة في ستوكهولم في شهر مايو/أيار، على سبيل المثال، لم يكن يعرف مكانها عندما أقلته سيارة الأجرة.