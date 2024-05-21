شابة هولندية تحصل على موافقة استثنائية للقتل الرحيم بسبب "عذاب نفسي لا يطاق"

زورايا تير بيك ، الهولندية الشابة البالغة من العمر 29 عامًا، تلقت الأسبوع الماضي موافقة استثنائية على القتل الرحيم الطوعي بسبب معاناة نفسية غير محتملة - وأثار القرار ضجة كبيرة

خضغت تير بيك لعملية استغرقت 3.5 سنوات في إطار القانون الذي تم تشريعه في هولندا في عام 2002 ، وفي النهاية حصلت على الموافقة النهائية في الأسبوع الماضي. تعاني من الاكتئاب المزمن ، القلق ، الصدمات واضطراب شخصية محدود - بسبب الصعوبات التي عانتها في طفولتها. بالإضافة إلى ذلك ، تم تشخيصها بالتوحد. من المتوقع أن تنفذ ترا بيك القرار في الأسابيع القادمة.

وصفت لـ "نيويورك تايمز" بأنه "في السنوات الثلاث والنصف التي استغرقتها، لم أتردد أبدًا في قراري. شعرت بالذنب - لدي شريك وعائلة وأصدقاء ولست عمياء عن آلامهم. شعرت بالخوف". وقالت: "لكنني بالتأكيد مصممة على الاستمرار في ذلك". وفيما يتعلق بقرار منحها الموافقة، قالت زورايا: "أشعر بالارتياح، لقد كان صراعا طويلا".

وفقًا للقانون في هولندا، لكي يعتبر الشخص مؤهلًا للمساعدة في الانتحار، يجب أن يعتبر من الذين يعانون من معاناة لا يمكن تحملها دون أي فرصة للتحسن. يجب أيضًا أن يكون المريض واعٍ تمامًا ومؤهلاً لبدء العملية النهائية.

حالة "تير باك" أشعلت نقاشًا في أوروبا بشأن القضية المثيرة للجدل، لأن المساعدة في الانتحار للأشخاص المصابين بأمراض نفسية لا تزال تعتبر غير عادية في هولندا، على الرغم من أن الأرقام في ازدياد. في عام 2010 كانت هناك حالتين فقط من هذا النوع، بينما في عام 2023 كان هناك بالفعل 138 حالة - وهي 1.5% من إجمالي 9,068 حالات من القتل الرحيم.