بعدما عرض خدماته على رجلين: سبع سنوات سجنا لبريطاني حاولة تجسس لصالح روسيا

بعدما عرض خدماته على رجلين، اعتقد أنهما جاسوسان روسيان، لكنهما كانا في الواقع عميلين بريطانيين سريين، حكم القضاء البريطاني على رجل يبلغ 66 عاماً، اليوم الجمعة، بالسجن 7 سنوات في بريطانيا، بتهمة محاولة تجسس لصالح روسيا،

وخلال جلسة الاستماع، الجمعة، اعتبرت القاضية بوبي تشيما - غراب أن هاورد فيليبس كان "مستعداً لخيانة بلاده مقابل المال... من دون مراعاة للضرر" الذي قد يسبّبه. خلال المحاكمة، قالت زوجته السابقة أماندا فيليبس إنه "كان يحلم بأن يكون مثل جيمس بوند"، وإنه "مفتون" بأفلام التجسس.

وكانهاورد فيليبس قد أوقف في مايو/ أيار 2024 ووُجهت إليه تهمة بموجب المادة الثالثة من قانون الأمن القومي، والمتصلة بـ«مساعدة جهاز استخبارات أجنبي»، أي روسيا في هذه الحالة.

في عام 2023، اتصل بـ«ديما» و«ساشا»، وهما رجلان قدّما أنفسهما على أنهما عميلان للاستخبارات الروسية، وعرض عليهما خدماته. وزوّدهما معلومات شخصية عن وزير الدفاع آنذاك، غرانت شابس وشهدت العلاقات بين لندن وموسكو توتراً ملحوظاً منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير /شباط 2022، ويكرر البلدان تبادل اتهامات بالتجسس.