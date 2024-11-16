استقالة وزيرة احتجاجا على "تصريحات عنصرية ضد المغاربة" تهدد استقرار الحكومة الهولندية

استقرار الحكومة الهولندية مهدد ، هذا بعد استقالة وزيرة الدولة في وزارة المالية، نورا أشهبار، على خلفية تعليقات "عنصرية" تجاه المغاربة، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي أعقب حوادث العنف ضد مشجعي مكابي تل أبيب الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء رويترز هذا الصباح (السبت).

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في الوقت الحالي، نجت الحكومة الهولندية بالفعل من الأزمة السياسية التي نشأت حول اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقشوا فيه الهجمات العنيفة ضد مشجعي مكابي تل أبيب بعد المباراة بين الفريق الإسرائيلي وفريق أياكس الهولندي ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية. ونشأت الأزمة السياسية بعد استقالة أشهبار، حيث ظهرت مخاوف من انضمام أعضاء آخرين في حزبها "العقد الاجتماعي الجديد" إليها. وبحسب التقارير، فقد استقالت على ضوء التصريحات العنصرية من قبل أعضاء مجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء ديك سكوف بحزم بعد الاجتماع الطارئ: "لا يوجد ولم يكن هناك عنصرية على الإطلاق في جلسة مجلس الوزراء وكتل الائتلاف". لكن عندما سئل هل صحيح أن هناك تعليقات "مغاربة فارغين"، و"أكلة حلال"، لم يجب، وقال:"لا أدلي بتصريحات حول ما قيل في جلسة مجلس الوزراء، يجب أن يبقى سرا".

ولم يذكر في البيان الذي تلته الوزيرة المنسحبة في نهاية الجلسة كلمة العنصرية. وتحدثت عن "أشكال التواصل الاستقطابية في الأسابيع القليلة الماضية". ولم يكن واضحا ما كانت تقصده بالضبط، لأنها لم تجب على أي أسئلة بعد قراءة كلمتها. كما أن قادة أحزاب كتل الائتلاف الذين شاركوا في الاجتماع الطارئ لم يتحدثوا إلا قليلاً. وقالت الوزيرة فان فروينهوفن، من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الذي تنتمي له أشهبار، إنها ستفتقد زميلها أشهبار بشدة، وإن وزراء الحزب الآخرين سيبقون ويعملون بجد.

وعقدت الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا أمس في ظل المخاوف من احتمال انهيار الائتلاف بسبب تعامل الحكومة مع الاعتداءات على مشجعي مكابي تل أبيب واستقالة الوزيرة. وفي الاجتماع، هدد أعضاء آخرون في الحكومة من حزبها بالاستقالة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهولندية.

وإذا انسحب حزب أشهبار بأكمله من الحكومة، فإن الأحزاب الثلاثة في الائتلاف التي ستبقى فيه سوف تكون قادرة على الاستمرار كحكومة أقلية، أو تقديم موعد الانتخابات. ويتكون الائتلاف حاليا من أربعة أحزاب: "حزب الحرية" (PVV) بزعامة غيرت فيلدرز، و"حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" (VVD)، و"حزب العقد الاجتماعي الجديد" (NSC) و"حزب المواطن الزراعي" (BBB).