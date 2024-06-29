هجوم خارج السفارة الإسرائيلية في صربيا: إصابة شرطي بصورة خطيرة بعد استهدافه بسهم

وقع اعتداء اليوم (السبت) خارج السفارة الإسرائيلية في صربيا، عندما أصيب شرطي كان يحرس المكان بسهم في رقبته. وقد أصيب بجروح خطيرة، الا أنه أطلق النار تجاه المهاجم وأرداه قتيلا، ولا زالت هوية المهاجم مجهولة. قوات كثيرة تحاصر منطقة السفارة في بلغراد.

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وبعد فترة وجيزة من الحدث، صرح وزير الداخلية الصربي :"الحديث يدور عن هجوم، توجد شبهات أن يقف وراءه متطرفون إسرائيليون تحولوا الى الديانة الإسلامية".

وأضاف الوزير :"خلال الساعة الـ11:00 اقترب تجاه الشرطي أمام السفارة رجل عدة مرات، والذي لم نحدد هويته بعد، وطلب منه معلومات، أين يتواجد المتحف وما الى ذلك. الشرطة أجابه، وإذ بالمهاجم يخرج قوسا ويستهدف الشرطي برقبته، الشرطي رد فورا بإطلاق عدة رصاصات تجاهه من مسدسة قبل أن يسقط".

وأضاف: "المكان الذي أصيب فيه بالسهم حساس للغاية لأن الأوعية الدموية كثيفة. وآمل أن يكون كل شيء على ما يرام".

وأكد الوزير أنه تم إلقاء القبض على مستبه آخر، وهو مثل المهاجم، مرتبط بتيار متطرف وأن هؤلاء الأشخاص "حولوا دينهم إلى الإسلام".

وتم نقل الشرطي إلى مبنى مركز الطوارئ في صربيا، حيث سيخضع لعملية جراحية لإزالة السهم من رقبته. وقال وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش، الذي وصل إلى مكان الحادث: "يتم التحقيق في جميع الظروف والدوافع المحتملة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "اليوم، وقع محاولة هجوم في محيط السفارة الإسرائيلية في بلغراد. والسفارة مغلقة ولم يصب أي موظف في السفارة. كما أصيب ضابط شرطة محلي، ويجري التحقيق في الحادث".