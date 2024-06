هجوم خارج السفارة الإسرائيلية في صربيا: إصابة شرطي بصورة خطيرة بعد استهدافه بسهم

وقع اعتداء اليوم (السبت) خارج السفارة الإسرائيلية في صربيا، عندما أصيب شرطي كان يحرس المكان بسهم في رقبته. وقد أصيب بجروح خطيرة، الا أنه أطلق النار تجاه المهاجم وأرداه قتيلا، ولا زالت هوية المهاجم مجهولة. قوات كثيرة تحاصر منطقة السفارة في بلغراد.

