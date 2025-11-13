"عميل الموساد في أوروبا": اتهام ضابط سوري بجرائم حرب بعد 12 عامًا من الهروب

أعلنت النيابة العامة في فيينا، النمسا، عن توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتعذيب إلى العميد خالد الحلبي (62 عامًا)، وهو أرفع مسؤول سوري يُتهم في أوروبا بهذه الجرائم حتى الآن، بعد ملاحقة دامت أكثر من 12 عامًا.

ووفقًا لتحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الحلبي تجنب المحققين الدوليين لأكثر من عقد، مختبئًا في شقق بمدينتي باريس وفيينا، وكان يحظى بحماية من عناصر في جهازي استخبارات غربيين على الأقل.

وتم توقيفه في ديسمبر الماضي وهو الآن قيد الاحتجاز لدى السلطات النمساوية.ويقول المحققون إن أحد الخيوط التي قادت إليهم الحلبي كان صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها واقفًا على جسر في بودابست.

كما وُجهت تهم أيضًا إلى الضابط السابق المقدم مصعب أبو ركبة (53 عامًا)، الذي عمل معه في جهاز الأمن السوري، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم توقيفه.

ورغم أن النيابة النمساوية لم تذكر أسماء المتهمين رسميًا، فقد أكد محامون وممثلون عن الضحايا أن المقصودين هما الحلبي وأبو ركبة.

وكشف التحقيق أن خالد الحلبي كان يعمل كعميل مزدوج لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي قبل فراره من سوريا عام 2013.

وبعد مغادرته، استقر في باريس، لكنه اختفى في عام 2015 عندما بدأت السلطات الفرنسية بتدقيق طلبات اللجوء بحثًا عن متورطين في جرائم حرب.

ووفقًا للمدعين النمساويين، فقد ساعده الموساد وعدد من ضباط الاستخبارات النمساويين على الانتقال عبر أوروبا بالسيارة وصولًا إلى الحدود النمساوية، حيث أدخلوه إلى فيينا — التي عُرفت تاريخيًا بأنها مدينة الجواسيس — لتكون ملاذه الآمن لفترة من الزمن.

لكن مع مرور السنوات، تم كشف دور الضباط النمساويين الذين ساعدوه، ووُجهت إليهم تهم بإساءة استخدام السلطة.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات جرائم الحرب السورية التي وصلت إلى القضاء الأوروبي، حيث يسعى الادعاء النمساوي إلى محاكمة مسؤولين سوريين سابقين عن انتهاكات ضد المدنيين خلال الصراع المستمر منذ أكثر من عقد