شركة لويس فويتون تواجه ردود فعل عنيفة والسبب تصاميم مستوحاة من العلم الفلسطيني

أثارت عروض أزياء لويس فويتون الأخيرة جدلاً وأثارت الدهشة من خلال أحدث تصميماتها للقمصان التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني.

ودفع هذا الجدل الرئيسة التنفيذية للعلامة التجارية، سيدني توليدانو، إلى توضيح أن التصميم كان مجرد صدفة غير مقصودة، ويتم اتخاذ خطوات لإزالته من البيع.

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هذا القميص، وهو جزء من مجموعة لويس فويتون لربيع وصيف 2024، عبارة عن ثوب أبيض بسيط مزين بشعار صغير بألوان العلم الفلسطيني المميزة: الأسود والأحمر والأخضر.

وتؤكد شركة لويس فويتون أن جميع التصاميم خضعت للموافقة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى أنها لم تكن على دراية بالأهمية المرتبطة بألوان البطيخة، التي غالبا ما ترمز إلى العلم الفلسطيني.

تويت

بينما واجهت شركة لويس فويتون اتهامات بمعاداة السامية في الماضي وسحبت بسرعة عناصر مثيرة للجدل مثل غطاء الكوفية في عام 2021، تجدر الإشارة إلى أن برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، قام باستثمارات كبيرة في مشاريع إسرائيلية، بما في ذلك شركة الأمن السيبراني Wiz، مما أثار دعوات للمقاطعة من جانب حركة المقاطعة (BDS).