شركة لويس فويتون تواجه ردود فعل عنيفة والسبب تصاميم مستوحاة من العلم الفلسطيني

أثارت عروض أزياء لويس فويتون الأخيرة جدلاً وأثارت الدهشة من خلال أحدث تصميماتها للقمصان التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني.

ودفع هذا الجدل الرئيسة التنفيذية للعلامة التجارية، سيدني توليدانو، إلى توضيح أن التصميم كان مجرد صدفة غير مقصودة، ويتم اتخاذ خطوات لإزالته من البيع.

https://twitter.com/i/web/status/1769489724287090900