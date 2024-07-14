ساعات قبل نهائي اليورو: مقتل ثلاثة على الأقل في عملية إطلاق نار في ألمانيا

وقع حادث خطير اليوم (الأحد) في مقاطعة بادن فورتمبيرغ بألمانيا، عندما أطلق رجل في الستينات من عمره النار على والدته وابنه فقتلهما، وأصاب زوجته وابنته بجروح خطيرة،وفي وقت لاحق أنهى حياته.

وذكرت الشرطة المحلية أنه لا يوجد أي خطر على عامة الناس، وكان ذلك قبل ساعات قليلة من إنطلاق صافرة افتتاح نهائي اليورو. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن المشتبه به كان صيادا - وقد عثرت قوات الأمن حول المنزل على عدد من الأسلحة المسجلة باسمه.

وكما أفيد، عند تلقي التقارير الأولية عن الحادث، حوالي الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، تم إرسال العديد من القوات إلى منطقة لوتلينغو، حيث يعيش حوالي 1800 شخص. بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء مقاتلين من الوحدات الخاصة إلى مكان الحادث. وقال شهود عيان لوسائل إعلام في ألمانيا إن العديد من القوات - بما في ذلك أكثر من 30 سيارة دورية للشرطة، إلى جانب ضباط شرطة من الوحدات الخاصة، ووحدات الإنقاذ والذين كانوا يرتدون السترات والخوذات. كما أفيد عن إرسال عدة طائرات هليكوبتر