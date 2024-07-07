ارتفاع حاد بمعدل التصويت في الجولة الثانية في فرنسا؛ اليمين المتطرف في طريقه للفوز

الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا: ارتفعت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية في فرنسا اليوم (الأحد) بشكل حاد مقارنة بالمرة الأخيرة في عام 2022. ويبدو أن حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف هو الحزب الرائد في هذه المرحلة.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يفوز حزب اليمين المتطرف بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية. ومن شأن هذا الوضع أن يلحق ضررا جسيما بسلطة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وقد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار في سياسات البلاد، وفي هذه العملية - سيضر بالاقتصاد المزدهر.

وإذا حصل الحزب القومي على الأغلبية، فسوف يؤدي ذلك إلى تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وسيكون لها تأثير فوري على أوروبا بأكملها.

وبلغت نسبة المشاركة عند الظهر (بتوقيت فرنسا) 26.3% مقابل 18.99% في الجولة الثانية من التصويت عام 2022، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. ومن المقرر أن يغلق التصويت في الساعة السادسة مساء في المدن الصغيرة وفي الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى.