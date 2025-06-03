زلزال سياسي في هولندا: خيرت فيلدرز يعلن انسحابه من الائتلاف

زلزال سياسي أخرى في أوروبا: أعلن زعيم الحزب اليميني في هولندا، والذي يعتبر أحد أكبر مؤيدي دولة إسرائيل، خيرت فيلدرز، صباح اليوم (الثلاثاء) انسحابه من الائتلاف الحاكم بسبب الخلافات بشأن سياسة الهجرة في البلاد.

هدّد أنصاره الليلة الماضية قائلاً: "إما أن تتحالفوا معي في سياسة الهجرة، أو سأستقيل"، وهو ما تحقق صباح اليوم، كما ذُكر. وطالب فيلدرز، الشعبوي المعادي للمسلمين والفائز في الانتخابات الأخيرة في هولندا، الأسبوع الماضي بدعم فوري لمقترحاته لوقف هجرة طالبي اللجوء بشكل كامل، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وإغلاق الملاجئ. ولم يتبنَّ شركاء الائتلاف أفكاره، مشيرين إلى أن دور وزير الهجرة من حزب فيلدرز هو العمل على مقترحات محددة.

كما تتذكرون، حصد حزب فيلدرز (من أجل الحرية) أكبر عدد من الأصوات في انتخابات العام الماضي، لكنه لم يُعيَّن رئيسًا للوزراء لكونه "مثيرًا للجدل" مقارنةً بشركائه في الائتلاف. ومنذ ذلك الحين، تولى رئاسة الوزراء رئيس وزراء مختلف/محايد، متفق عليه بين أحزاب البلاد..