"الحدث يشكل خطرا كبيرا"||الشرطة الإسرائيلية تمنع احتفال في الطبيعة على مسافة 600 متر من الحدود

منعت الشرطة يوم الجمعة الماضي حفلا طبيعيا غير قانوني، حضره مئات الأشخاص، أقيم في منطقة مفتوحة على بعد مئات الأمتار من خط التماس في منطقة الجلبوع شمال إسرائيل.

تلقت الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، بلاغًا عن إقامة حفلة طبيعية في منطقة مفتوحة في منطقة جلبوع، على بعد مئات الأمتار من خط التماس، كما ذكرنا. وفور وصول قوات الشرطة إلى المكان، تبين وجود حفلة طبيعية تعمل دون تصريح.

بدأت قوات الشرطة بتفريق الحفل، وتم توجيه المشاركين بمغادرة المكان بسبب قربهم من السياج وإقامة الحفل دون التصاريح المطلوبة، وتمت مصادرة معدات الحفل.

وذكرت الشرطة: "نحذر من تنظيم وإقامة والمشاركة في حفلات غير قانونية. فهذه الحفلات التي تشكل مرتعا واسعا للإفراط في تناول الكحول وتعاطي المخدرات، تعرض من يستمتعون بها لخطر كبير في ظل غياب الإجراءات القانونية المطلوبة. في قانون إقامة فعاليات جماهيرية في الطبيعة، بما في ذلك: الأمن، والمياه، والظل، والرعاية الطبية، ومعدات مكافحة الحرائق، وسلامة النظام الكهربائي، وإمكانية الإخلاء والاستعداد لخدمات الإنقاذ والخدمات الطبية".