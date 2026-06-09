فرنسا تمنع سموتريتش من دخول أراضيها ودول غربية تتخذ إجراءات مشتركة ضد المستوطنين

أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، في إطار سلسلة إجراءات أوروبية وغربية تستهدف شخصيات وجهات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن القرار يشمل أيضاً أربعة من قادة المستوطنات و21 مستوطناً آخر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مدة الحظر أو آلية تطبيقه.

وفي تطور متصل، أعلنت المملكة المتحدة إدراج سبع جهات وأفراد إضافيين مرتبطين بالمستوطنات على قائمة العقوبات البريطانية.

كما أكد وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج اتخاذ إجراءات مشتركة ضد ما وصفوه بـ"المستوطنين المتطرفين"، محذرين من فرض خطوات إضافية إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لوقف التدهور في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الجهات المتورطة في أعمال العنف والتوترات الميدانية.