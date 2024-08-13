تقرير: روسيا تدربت على هجوم ضد مواقع في عمق أوروبا - باستخدام أسلحة نووية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء استنادا إلى ملفات رفعت عنها السرية أن روسيا دربت قواتها البحرية على مهاجمة مواقع في عمق أوروبا بصواريخ ذات قدرة نووية في حالة نشوب صراع محتمل مع حلف شمال الأطلسي.

تم تفصيل خرائط الأهداف البعيدة مثل الساحل الغربي لفرنسا وبارو إن فورنيس في المملكة المتحدة في عرض تقديمي لضباط الجيش، تم عرضه قبل الغزو الشامل لأوكرانيا قبل عامين ونصف. وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد أوردت في وقت سابق معلومات من نفس قاعدة البيانات التي تضم 29 ملفا سريا للجيش الروسي تشير إلى أن موسكو أجرت تدريبات باستخدام أسلحة نووية تكتيكية خلال المراحل الأولى من صراع محتمل مع قوة عالمية كبرى.

ويظهِر الكشف الأخير كيف رأت روسيا إمكانية حدوث مواجهة مع الغرب تصل إلى ما هو أبعد من الحدود المباشرة لدول حلف الناتو، وأنها خططت لسلسلة من الهجمات الكبرى في جميع أنحاء أوروبا الغربية.

وتتضمن الملفات، التي تم إنشاؤها بين عامي 2008 حتى 2014، قائمة بأهداف الصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو أسلحة نووية تكتيكية. وشدد الضباط الروس على مزايا استخدام الضربات النووية في وقت مبكر. ويشير العرض أيضًا إلى أن روسيا احتفظت بالقدرة على حمل الأسلحة النووية على سفن السطح، وهو ما يحمل، وفقًا للخبراء، مخاطر كبيرة إضافية تتمثل في التصعيد أو وقوع الحوادث.

كما قال المحللون الذين راجعوا الوثائق إنها تتفق مع كيفية تقييم الناتو للتهديد بشن ضربات صاروخية بعيدة المدى من قبل البحرية الروسية ومدى سرعة تحول روسيا على الأرجح إلى الاستخدام النووي.

وكشف التقرير على خلفية غزو أوكرانيا لأراضي منطقة كورسك الغربية في روسيا في الأيام الأخيرة، حيث اعترفت روسيا اليوم بأن جارتها احتلت نحو 30 بلدة في أراضيها، وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي قامت دولة أجنبية بغزو الأراضي الروسية.