الدنمارك: رئيسة وزراء تتعرض للضرب على يد رجل في كوبنهاغن واعتقال المنفذ

أعلنت السلطات الدنماركية أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن "تعرضت للضرب على يد رجل في ميدان في العاصمة كوبنهاجن"، مساء الجمعة، مشيرة إلى أنّه تمّ توقيف المعتدي، فيما وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية بأنه "مقزّز".

