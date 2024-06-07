الدنمارك: رئيسة وزراء تتعرض للضرب على يد رجل في كوبنهاغن واعتقال المنفذ

أعلنت السلطات الدنماركية أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن "تعرضت للضرب على يد رجل في ميدان في العاصمة كوبنهاجن"، مساء الجمعة، مشيرة إلى أنّه تمّ توقيف المعتدي، فيما وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية بأنه "مقزّز".

https://twitter.com/i/web/status/1799173742305726682 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ووقع الهجوم وسط حملة نشطة تقوم بها فريدريكسن لحزبها قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها الأحد الوشيك.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان تلقّته وكالة "فرانس برس" إنّ "رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كوبنهاجن. وتمّ توقيف الرجل"، مشيراً إلى أنّ رئيسة الوزراء "مصدومة من الواقعة".

https://twitter.com/i/web/status/1799179518642389394 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكانت فريدريكسن قد تلقت برسائل "تحرش وتمييز جنسي وإساءة وكراهية وتهديدات"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعادت نشرها لتشجيع الآخرين على القيام بما قامت به وإثارة نقاش عام حول ذلك في أبريل/تيسان المنصرم.