ألمانيا إلى انتخابات المبكرة: أولف شولتز يخسر في تصويت حجب الثقة

تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وعادة ما تكون رمزا للاستقرار، انتخابات مبكرة بعد أن خسر المستشار أولاف شولتز تصويتا على الثقة اليوم (الاثنين). وكان قد بادر الى التصويت بنفسه، بعد الإطاحة بحكومته الشهر الماضي. وأنهت الهزيمة فعلياً الحكومة التي قادها منذ عام 2021 مع تآكل التعاطف الشعبي معها بشكل متزايد. وسيمثل لاحقا أمام البرلمان للترويج لمبادرته لإجراء الانتخابات في فبراير/شباط المقبل.

وأعرب 207 مشرعين فقط من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم الذي يمثل يسار الوسط عن ثقتهم في شولتز، بينما صوت 394 ضده وامتنع 116 عن التصويت.

وفي الشهر الماضي، سقطت الحكومة بعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر من قبل شولتز إثر نزاع حول الميزانية. وقد تركته هذه الخطوة هو وحزبه في موقف الأقلية إلى جانب حزب الخضر، لكن الحكومة التي قادها كانت غير مستقرة لعدة أشهر.

أعلن شولتز في البداية أنه يعتزم إجراء تصويت على الثقة في 15 يناير/كانون ثاني، لكنه تعرض على الفور لضغوط من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إلى يمين الوسط للمضي قدمًا في التصويت. أصبحت حكومة المستشار أقل شعبية في ألمانيا، حيث يعد شولتز أيضًا أحد أقل المستشارين شعبية على الإطلاق، وفقًا لاستطلاع للرأي العام أجري في سبتمبر/ايلول.

ومع ذلك، سيقود شولتز الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الحملة الانتخابية المقبلة، مما يتيح له فرصة العودة كزعيم للحكومة المقبلة. من ناحية أخرى، وضعت استطلاعات الرأي المرشح المحافظ فريدريش ميرتز في وضع جيد ليصبح المستشار الخامس منذ إعادة التوحيد. وكان ميرتز يرأس في السابق الذراع الألمانية لشركة الاستثمار الأمريكية العملاقة بلاك روك.