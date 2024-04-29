أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية: رئيس وزراء اسكتلندا يعلن استقالته بعد انهيار الاتفاق مع حزب الخضر

أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف (39 عاما)، استقالته، اليوم الإثنين، قبل تصويت محتمل لحجب الثقة بعد أيام قليلة من إنهائه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه، وحزب الخضر، وقال الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، إنه يُجري اختيار مرشحًا لزعامة الحزب ليحل محل يوسف.

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وأوضحت شبكة الـ "سي إن إن" الأمريكية.، أن حكومة يوسف الائتلافية انهارت بشكل غير متوقع الأسبوع المنصرم عندما انهار اتفاق تقاسم السلطة بين حكومة الحزب الوطني في اسكتلندا وحزب الخضر الاسكتلندي، مشيرة إلى أنها خطوة محفوفة بالمخاطر أدت إلى نتائج عكسية مذهلة عندما قال «الخضر» إنهم سيصوتون بحجب بالثقة ضده.

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وكان حمزة يوسف الذي تولى منصبه خلفاً لنيكولا ستيرجن في مارس/آذار من عام 2023، هو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.

ويأتي انهيار الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 18 أبريل/نيسان الجاري، عزمها إلغاء هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المئة، بحلول عام 2030.