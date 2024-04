أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية: رئيس وزراء اسكتلندا يعلن استقالته بعد انهيار الاتفاق مع حزب الخضر

أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف (39 عاما)، استقالته، اليوم الإثنين، قبل تصويت محتمل لحجب الثقة بعد أيام قليلة من إنهائه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه، وحزب الخضر، وقال الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، إنه يُجري اختيار مرشحًا لزعامة الحزب ليحل محل يوسف.

