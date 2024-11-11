تقرير: الشرطة الهولندية ستحقق في سلوك مشجعي مكابي تل أبيب
وبحسب التقارير الواردة في البلاد، ستقوم الشرطة بمراجعة الوثائق قبل أحداث العنف لفحص ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم جنائية. • "هناك دلائل على أن المشجعين الإسرائيليين تصرفوا بشكل غير لائق"
أعلنت الشرطة في هولندا، اليوم (الاثنين)، أنها ستحقق في سلوك جماهير مكابي تل أبيب قبل الاعتداء عليهم من قبل هولنديين من أصول عربية. وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن "هناك المزيد والمزيد من الدلائل على أن المشجعين الإسرائيليين تصرفوا بشكل غير لائق". في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "هيت بارول" الهولندية أن الشرطة المحلية تتحقق حاليا مما إذا كانت الصور قبل أحداث العنف توثق جرائم جنائية.
كما أفادت التقارير أنه في الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المشجعون الإسرائيليون وهم يرددون الشعارات، ويتجولون مع أنابيب حديدية وعصي وأحزمة. وفي الفيديو الذي حصلت عليه "هيت بارول"، من بين أمور أخرى، شوهد المشجعون وهم يسيرون في وسط المدينة مع الأحزمة.