تقرير: الشرطة الهولندية ستحقق في سلوك مشجعي مكابي تل أبيب

أعلنت الشرطة في هولندا، اليوم (الاثنين)، أنها ستحقق في سلوك جماهير مكابي تل أبيب قبل الاعتداء عليهم من قبل هولنديين من أصول عربية. وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن "هناك المزيد والمزيد من الدلائل على أن المشجعين الإسرائيليين تصرفوا بشكل غير لائق". في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "هيت بارول" الهولندية أن الشرطة المحلية تتحقق حاليا مما إذا كانت الصور قبل أحداث العنف توثق جرائم جنائية.

AP Photo InterVision

كما أفادت التقارير أنه في الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المشجعون الإسرائيليون وهم يرددون الشعارات، ويتجولون مع أنابيب حديدية وعصي وأحزمة. وفي الفيديو الذي حصلت عليه "هيت بارول"، من بين أمور أخرى، شوهد المشجعون وهم يسيرون في وسط المدينة مع الأحزمة.