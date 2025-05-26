بريطانيا: إصابة 17 من مشجعي ليفربول بحادث دهس أثناء الاحتفال بالفوز بالبطولة

صدمت سيارة عددا من المشجعين في وسط مدينة ليفربول، خلال احتفالات فريق المدينة لكرة القدم بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأسفر الحدث عن 17 إصابة ، ولم يتم الإعلان عن خلفية الحادث.

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وقالت الشرطة البريطانية إن رجلاً ألقي القبض عليه في مكان الحادث. وذكرت قناة سكاي نيوز أن الحادثة وقعت بينما كان آلاف المشجعين يحتفلون في شوارع المدينة.

وفي لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سيارة تدهس المشجعين خلال الاحتفالات، كما ظهر عدد منهم يطيرون في الهواء أثناء اصطدامها بهم. وقال شهود عيان إنه من الواضح أن عملية الدهس كانت متعمدة. وقامت الشرطة بعد ذلك بإغلاق مكان الحادث، حيث شوهدت العديد من الأشياء التي يبدو أنها ألقيت خلال حالة الذعر، بالإضافة إلى دراجة سقطت وعربة أطفال مهجورة.

وذكرت التقارير أن الحادث وقع حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ووصفت الشرطة الحادث في بيانها الأولي بأنه "سيارة صدمت العديد من المشاة". وأشارت إلى أنه تم إيقاف المركبة في مكان الحادث، وتم إلقاء القبض على أحد الأشخاص كما هو موضح. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد وقت قصير من الحادث إنه كان حادثًا "استثنائيًا" وأنه كان يتلقى تحديثات منتظمة عنه. وقال: "أتقدم بخالص التعازي لجميع المصابين أو المتضررين من الحادث. وأود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة لهذا الحادث المروع".